Cursul a fost predat de doctor Shafali, unul dintre cei mai cunoscuți experți în coaching și importanți psihologi din domeniul parentingului din SUA. „Sunt mândră să ajung la finalul uneia dintre cele mai importante și provocatoare experiențe trăite de mine în ultimii ani.

Ela Crăciun: „Pentru a deveni o mamă mai bună pentru copiii mei”

Am terminat cursul de coaching cu doctor Shefali, pe care am decis să îl urmez în primul rând pentru mine, pentru a deveni o mamă mai bună pentru copiii mei și în al doilea rând pentru zecile de mii de mămici care-mi sunt alături. Mi-am dorit să învăț de la ea pentru că știam că experiența sa în relația părinte-copil a avut un impact uriaș asupra multor familii.”, a declarat Ela Crăciun la finalul celor șase luni de curs intensiv.

După școala de coaching din Israel absolvită de Ela Crăciun, această nouă certificare vine doar să reconfirme statutul său de expert în parenting și succesul avut de celebra mămică și în cariera sa editorială, unde ,, 9 luni fără griji” și ,,12 luni fără griji”, cele două volume lansate de ea au avut vânzări record și se află deja la cel de-al treilea tiraj.

Despre cele mai importante lucruri învățate de celebra mămică de la acest curs intensiv, chiar ea declară: „Am înțeles cât de mult contează dezvoltarea personală a părintelui, întrucât se reflectă direct în educația copiilor.

Am învățat tehnici și abordări care m-au ajutat să îmi înțeleg mai bine și să îmi gestionez emoțiile în situații dificile. Mi-am examinat emoțiile și blocajele personale, am depășit obstacol după obstacol pentru a mă transforma într-o versiune mai bună.”, concluziona Ela Crăciun.

„Această călătorie de învățare și creștere a fost provocatoare”

Vedeta are și o comunitate mare în mediul online, care îi este alături zilnic în marea aventură a vieții ei, cea a creșterii a trei copii, fiecare cu personalități și provocări diferite. Cu toate acestea, misiunea ei este aceea de a fi zilnic cea mai bună versiunea a sa și a învăța constant despre cum putem fi buni părinți și a împărtăși cu alții toate descoperirile sale.

„Această călătorie de învățare și creștere a fost provocatoare, dar fiecare moment de efort a fost cu adevărat valoros pentru că am înțeles principii care mă vor ghida pentru tot restul vieții. Cursul de coaching a fost cu siguranță unul dintre cele mai valoroase investiții pe care le-am făcut pentru viitorul meu și abia aștept să împărtășesc cu voi mai multe tehnici pe care le-am descoperit.” a declarat Ela Crăciun.

Ela Crăciun a adoptat doi copii din Kenya

În timpul vacanței din ianuarie petrecute alături de întreaga familie în Kenya, Ela Crăciun a fost vizibil emoționată de povestea a doi copii africani, pe care celebra mămica a și decis să îi adopte la distanță și să le plătească integral studiile.

Este vorba despre doi frați, un băiat în vârstă de 4 ani pe nume Karista și Esther, o fată de 11 ani, pentru a căror educație Ela Crăciun a hotărât să lupte și să se implice activ. „Vacanța noastră în Kenya a fost o experiență unică, în care spre marea noastră surprindere toate obiectivele turistice au trecut pe plan secundar, după ce am vizitat un orfelinat din zonă.

Am trăit un real șoc în momentul în care am văzut ce înseamnă sărăcia extremă și care sunt condițiile în care copiii africani trăiesc și învață, așa că am decis să ajutăm cum putem.

Împreună cu familia, am considerat că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne asigurăm că cei mici au acces la o educație cât mai bună, așa că am ales să sprijinim financiar școlarizarea pentru doi frați. Sper să fie cât mai mulți oameni care vor simți nevoia să îmi urmeze apelul și să ajute, să se implice activ în această cauză”, a declarat Ela Crăciun.

