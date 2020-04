Ela Crăciun a petrecut Paștele într-un peisaj de vis. A ales să-și mute familia în casa de la munte

De Denisa Macovei,

“Aproape în fiecare an petrecem Paștele în casa de la munte, alături de părinți. Acest loc are un farmec aparte. Alex, băiatul meu cel mare, e pasionat de natură și de creșterea animalelor și are în grijă tot felul de viețuitoare. Iepurii sunt preferații lui, astfel că cei mici au avut ocazia să se joace zilele acestea cu blănoșii simpatici. Au alergat pe pajiște, s-au jucat și s-au pozat cu ei. Am căutat împreună ouăle roșii ascunse în iarbă, un joc devenit tradiție pentru noi în fiecare an. Nicholas a ciocnit cu noi pentru prima dată ou și a fost foarte bucuros că suntem toți laolaltă în aceste zile speciale. Au fost sărbători cu adevărat fericite, în care am simțit, parcă mai mult ca niciodată, ce înseamnă bucuria lucrurilor simple. Perioada dificilă prin care trecem cred că ne arată tuturor acest lucru. Îmi doresc să ne schimbe în bine și să repornim cu toții la drum apoi mai uniți și mai buni ca până acum”, a declarat Ela Crăciun.