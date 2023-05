Cadoul a fost de această dată unul surpriză, pentru care Ela Crăciun și-a legat soțul la ochi și la a cărui realizare a complotat cu prietenii, constructorii și, bineînțeles, copiii săi.

,,În acest weekend a fost atât ziua de naștere, cât și ziua de nume a soțului meu. L-am sărbătorit împreună cu prieteni dragi și familia, printr-o petrecere organizată în curtea părintească. Am adus un chef care ne-a răsfățat cu fel și fel de preparate, iar adevăratul cadou din punctul meu de vedere este cel pentru care am organizat pe toată lumea, am complotat cu fratele lui, cu oamenii de la birou, cu constructorul nostru să îi pună tapetul.

De 7 ani de zile, de când și-a amenajat biroul, rămăsese partea cu tapetul nebifată și mi-am spus că asta îi voi face cadou de ziua lui. Reacția lui chiar a fost pe măsură. L-am legat la ochi când am plecat de acasă, am făcut cu el un joculeț în care îl tot plimbam pe străduțe și doar îi spuneam că acum facem stânga, acum dreapta, cât să nu își dea seama unde mergem”, a declarat Ela Crăciun.

O prezență discretă, care mereu și-a susținut necondiționat soția în toate proiectele demarate, soțul Elei Crăciun a fost vizibil emoționat atât de întreaga desfășurare de forțe. Printre preparatele servite la petrecere s-au numărat: brânzeturi nobile, Hamon iberico tăiat la cuțit, servit cu pâine pe plită, supă de fructe de mare, Tamahock maturat 28 de zile, iar lista poate continua.

„Ești un soț minunat, un tată devotat și un om extraordinar, iar noi suntem norocoși să te avem în viețile noastre. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, pentru dragostea, sprijinul și înțelegerea ta. Fie ca acest nou an din viața ta să fie plin de succese, satisfacții și realizări, iar noi să fim mereu alături de tine, cu dragoste și admirație. La mulți ani, soț și tată iubit!”, scria Ela Crăciun pe pagina sa oficială de social media.

