După aproximativ cinci luni de competiție, „Survivor România” 2022 ajunge la final. Elena Matei, fosta Războinică, ne-a dezvăluit pe cine își dorește să vadă câștigător. „O să plec în Republica Dominicană pe 28 mai, finala este pe 31. Este Un zbor destul de lung și de aceea plecăm așa de devreme. O să fiu acolo, în finală și am emoții pentru că vreau să câștige un Războinic. Fostul Războinic pe care îl văd câștigător e Alex Delea. Ca fată ar putea să câștige Oana…Și Alex Nedelcu ar putea, dar nu Ionuț Popa.

Eu sunt mai apropiată de Delea. Pe Ionuț îl înțeleg, el e sportiv, el este spartan, pentru el competițiile sunt competiții. Pentru Delea e mai mult, e și o lecție de viață. E mai uman ca să zic așa”, ne-a spus ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Tânăra e în pregătiri intense și cu afacerea ei. Elena Matei a închiriat un spațiu în Ploiești unde va deschide o cofetărie. Plănuiește ca în următorul an să aibă una și la București.

„Acum îmi pregătesc cofetăria, mă pregătesc să deschid, sunt în renovări, în lucru, am cumpărat utilaje, am vopsit, totul. La asta m-am gândit când m-am înscris la prima emisiune, să am ceva al meu și acum se întâmplă. O să fie în Ploiești momentan și o să fie și în București, să sperăm că până la anul, cel târziu, că fie și aici.

E o investiție serioasă, am renunțat la plimbări, vacanțe, cumpărat haine, bijuterii. Mai bine mă sacrific un an, doi, trei, să fie bine pe mai departe. Asta aleg să fac acum. Da, sunt un mic antreprenor, la început. Mă ajută și iubitul meu, care e mai mare, are experiență.

El mă susține, facem împreună pentru noi, pentru familie, ne ajutăm unul pe celălalt.”, a mai spus ea pentru Libertatea.

Întrebată despre prăjiturile pe care le va servi clienților, Elena Matei a ținut să precizeze că va avea unele noi, unele care nu sunt pe piața de la noi.

„O să am rețetele mele de prăjituri, am câteva idei, vreau să fac ceva care nu se găsește pe piață, vreau să vin cu un plus și e destul de greu la început, dar merită toată așteptarea. Am planuri mari cu cofetăria, vreau să îmi deschid și un restaurant cu mâncare”, a încheiat ea.

GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește...”

Playtech.ro IREAL! Singurul om de lume care îl poate OPRI pe Putin. Doar el are PUTEREA asta

Observatornews.ro Afacerea cu care un român a dat lovitura. Vinde cu 100 de lei un litru şi nu face faţă cererii

HOROSCOP Horoscop 18 mai 2022. Berbecii au nevoie de curaj, care îi poate ajuta să vadă problemele așa cum sunt, fără exagerări

Știrileprotv.ro Şocul poliţiştiştilor maghiari care au oprit o camionetă condusă de o româncă. Şoferiţa riscă 15 ani de închisoare

Orangesport.ro VIDEO | O sportivă rusă a avut un discurs şocant chiar în faţa lui Vladimir Putin. Episodul a făcut înconjurul lumii

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“