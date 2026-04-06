Elwira Petre recunoaște că în viața de zi cu zi intervin discuții între ea și Mihai Petre. Vedeta subliniază că, de-a lungul anilor petrecuți împreună cu partenerul ei, au învățat cum să gestioneze momentele tensionate.

„Intervin discuții în fiecare zi, e normal, e ceva ce se întâmplă și ar fi anormal să nu se întâmple. Ce e important este că, în mulți ani, noi suntem de mulți ani împreună, am învățat cum să trecem peste discuții, am învățat ce e important și ce e mai puțin important”, a declarat Elwira Petre pentru Spynews.ro.

Elwira Petre spune că dansul i-a învățat despre echilibrul în cuplu și consideră că este foarte important să nu aduci tensiunile din plan profesional în viața de familie. De-alungul anilor, Elwira și Mihai Petre au reușit să facă asta și se înțeleg de minune.

„Multe lucruri le-am învățat prin dans, să nu aducem conflictele din viața noastră profesională în viața noastră personală, lucru care cred că e esențial atunci când lucrezi cu persoana pe care o iubești”, a mai spus soția lui Mihai Petre.

„Eu sunt, de obicei, cea care ameliorează conflictele, pentru că eu nu pot sta supărată, oricât de mult și de rău ne certăm, nici Mihai nu poate sta supărat. Pe mine mă roade așa sufletul supărarea, în general, nu-mi place să fiu supărată. Fiecare zi o încep cu a scrie ceva frumos, cu a face ceva bun pentru mine, tocmai pentru a fi o zi bună, să dăruiesc și altora o energie bună. Trebuie să dăm acea energie pozitivă, așa cum facem și prin dans”, mai spus Elwira pentru sursa citată.