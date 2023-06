Emilia Ghinescu spune că a slăbit cu ajutorul propriei sale diete: cantități foarte mici de mâncare. Așa a reușit să ajungă de la 58 de kilograme la 45 de kilograme. Artista face însă și foarte mult sport, aproape zilnic merge la sala de fitness.

Emilia Ghinescu: „Mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat”

„Eu așa mi-am găsit metoda prin care am putut să slăbesc. Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial, cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea de la 50 am scăzut la 48 și după aceea de la 48 la 45 de kilograme. La mine s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat.

Este pe principiul operației bariatrice, adică, cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult”, a mărturisit artista la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Este greutatea pe care mi-am dorit-o, pentru că eu sunt scundă”

Emilia Ghinescu recunoaște că mereu și-a dorit să aibă o apariție impecabilă pe scenă, tocmai de aceea a ținut mereu dietă. „Eu nu mai pot să mănânc acum, adică, dacă înainte mă săturam cu un meniu de la fast-food și mai mâncam și ceva dulce, acum mă satur cu un toast. Toată viața am ținut dietă, am fot într-o continuă dietă.

Reușeam să slăbesc până la 56-54 de kilograme, uneori 52 și eram foarte mândră de mine. Pot spune că m-am înfometat, da! Este greutatea pe care mi-am dorit-o, pentru că eu sunt scundă”, a mai adăugat ea.

Deși ea e foarte mulțumită de cum arată, iubitul Emiliei Ghinescu spune că aceasta a slăbit prea mult. „Partenerul meu spune că sunt foarte slabă. Se uită la mine și se minunează. Îmi zice că sunt extrem de slabă și îmi spune că vrea să mă mai îngraș, pentru că nu este normal să fiu așa la 45 de ani”, a mai precizat cântăreața.

Ce nu mănâncă Emilia Ghinescu

Într-un interviu mai vechi, ea spunea cum arată dieta sa. „Sunt slabă pentru că mi-am dorit foarte mult să slăbesc, sunt atentă la tot ce mănânc. Nu mănânc pâine de regulă și nu mănânc zahăr. Mănânc foarte puțin, cantitativ foarte puțin. Acum am ajuns la o greutate pe care mi-o doream de foarte mult timp. 47 de kilograme n-am mai avut de când aveam 27 de ani. (…)

Ca rutină pentru față, cred că orice femeie trebuie să aibă grijă de ea, să se demachieze de fiecare dată de câte ori se pune în pat, indiferent că s-a machiat sau nu. Asta este o regulă! Aud de multe ori: «Da de ce să mă mai demachiez? Pentru că nu mi-am dat cu fond de ten pe față azi». N-are importanță. Important e ca tenul tău, când te pui în pat, să respire, să fie curat. Tot timpul să te demachiezi, că te speli cu apă, cu un gel anume, cu o soluție anume, important este să te demachiezi. Eu asta fac în fiecare seară, mai ales în zile cum sunt acum, uite, când sunt la filmări, când trebuie să stau preț de câteva ore cu machiaj pe fața mea…”, declara ea pentru Fanatik.

