Bianca Dan și Marian Grozavu sunt concurenți la Insula Iubirii 2025. Cei doi formează un cuplu de peste 3 ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Ea are 31 de ani, este în zodia Berbec, iar el are 37 de ani și este Balanță.

Își amintesc cu drag de începuturile lor, atunci când Bianca a făcut primul pas, iar Marian a știut cum să continue lucrurile, astfel încât totul să se lege și să fie de durată! Așa cum pe plan profesional și-au găsit sprijinul unul în celălalt, își doresc să simtă că încrederea lor poate fi totală și pe plan personal.

Au decis să-și deschidă inima și să vină la Insula Iubirii pentru a trece prin cea mai mare provocare. Aflați într-un domeniu care le fură mult din timpul de care dispun, cei doi realizează că au nevoie de o pauză, de acel moment când să fie doar ei.

Cine e, de fapt, Bianca Dan

În timp ce Marian Grozavu a locuit mai mulți ani în America, Bianca Dan nu e străină show-urilor de televiziune. Bianca Dan a participat la „Puterea Dragostei”, sezonul 3 la Kanal D. S-a prezentat atunci Sandu Bianca Ana-Maria.

Ea a absolvit „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir” și nu a mers la emisiunea de la Kanal D pentru un băiat anume, însă era dornică să-și găsească jumătatea.

Înainte să participe la emisiunea de la Kanal D, Bianca Dan a lucrat timp de un an și jumătate într-un cabinet notarial, cel al lui Remus Zamfirescu, unde a interacționat cu nume mari din showbiz-ul românesc, cum ar fi Oana Roman, Tania Budi, Raluca Bădulescu, Adrian Cristea, Mihai Mitoșeru sau Cătălin Botezatu.

Acum lucrează în imobiliare, un domeniu în care se regăsește atât profesional, cât și alături de partenerul ei de viață, Marian Grozavu.

Cum s-au cunoscut Bianca Dan și Marian Grozavu

Marian Grozavu de la „Insula Iubirii” 2025 era căsătorit când a cunoscut-o pe Bianca. Povestea lor de dragoste a început într-un club, unde Bianca l-a remarcat pe Marian. Impresionată de aparența lui elegantă, ea a decis să-i atragă atenția. „L-am văzut altceva! M-am învârtit până am ajuns la el. Eu te-am văzut un băiețel cumințel. Am zis că este un corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: Mamă, ce am prins! Mi-a dat și bani în seara aia!”, a povestit Bianca în emisiune. 500 de lei a primit de la Marian în seara când s-au cunoscut, bani pe care imediat ea i-a acceptat.

„Am crezut că ești clientă falsă!”, a adăugat Marian. Însă ceea ce părea a fi începutul unei povești de dragoste perfecte ascundea un secret dureros. Bianca a dezvăluit că Marian era căsătorit cu o femeie de origine canadiană atunci când s-au cunoscut, un fapt pe care el l-a ascuns inițial.

„Am trecut peste niște chestii. A fost infidel tuturor părților implicare. Când ne-am cunoscut, el era căsătorit. La șase luni după a divorțat”, a mărturisit Bianca.

Bianca a explicat: „În timp ce era cu mine era și ea în România. Să vă explic, eu îl lăsam într-o locație unde credeam că locuiește, dar el lua taxiul de acolo și se ducea în locația unde stătea cu soția”. „Nu știu cum am găsit-o pe soția lui. I-am trimis poze cu chipul ei și l-am întrebat dacă o cunoaște, iar el mi-a zis că nu”, a mai scos la iveală Bianca.

Marian și-a recunoscut greșeala, spunând: „Trebuia să fiu mai deschis cu ea, poate ar fi înțeles”.

După ce au trecut peste acest obstacol inițial, cuplul s-a confruntat cu alte provocări. Lucrând împreună în propria afacere, monotonia și-a pus amprenta asupra relației lor. Bianca a descris certurile și tensiunile: „Certuri, contraziceri, mi-a zis să-mi fac bagajele și să plec. Mă duceam la sora mea, mă chinuiam mereu și așteptam să mă caute”.

Ea a menționat și comportamentul îngrijorător al lui Marian: „După ce termina programul de muncă, el se retrăgea la o terasă unde consuma alcool. (…) A vrut să-mi taie hainele. A zis așa: ‘Eu ți le-am luat, eu ți le tai’”.

