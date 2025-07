Bianca Dan și Marian Grozavu formează un cuplu de peste 3 ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor. Ea are 31 de ani, este în zodia berbec, iar el are 37 de ani și este balanță. Povestea lor de dragoste a început într-un club, unde Bianca l-a remarcat pe Marian.

Unde s-au cunoscut Bianca Dan și Marian Grozavu

Impresionată de aparența lui elegantă, ea a decis să-i atragă atenția. „L-am văzut altceva! M-am învârtit până am ajuns la el. Eu te-am văzut un băiețel cumințel. Am zis că este un corporatist, are bani, ce-mi trebuie mie. În sinea mea am zis: ‘Mamă, ce am prins!’. Mi-a dat și bani în seara aia!”, a povestit Bianca în emisiune. 500 de lei a primit de la Marian în seara când s-au cunoscut, bani pe care imediat ea i-a acceptat.

„Am crezut că ești clientă falsă!”, a adăugat Marian. Însă, ceea ce părea a fi începutul unei povești de dragoste perfecte ascundea un secret dureros. Bianca a dezvăluit că Marian era căsătorit cu o femeie de origine canadiană atunci când s-au cunoscut, un fapt pe care el l-a ascuns inițial.

„Am trecut peste niște chestii. A fost infidel tuturor părților implicare. Când ne-am cunoscut el era căsătorit. La șase luni după a divorțat”, a mărturisit Bianca.

Recomandări Cazul Mariei, fetiţa dispărută care a fost omorâtă la câţiva metri de casă. Ucigaşul ei a primit închisoare pe viaţă, căci „şansele lui de integrare socială sunt nule”, avertizează procurorii

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Cum a păcălit-o Marian Grozavu pe Bianca

Bianca a explicat: „În timp ce era cu mine era și ea în România. Să vă explic, eu îl lăsam într-o locație unde credeam că locuiește, dar el lua taxiul de acolo și se ducea în locația unde stătea cu soția”. „Nu știu cum am găsit-o pe soția lui. I-am trimis poze cu chipul ei și l-am întrebat dacă o cunoaște, iar el mi-a zis că nu”, a mai scos la iveală Bianca.

Marian și-a recunoscut greșeala, spunând: „Trebuia să fiu mai deschis cu ea, poate ar fi înțeles”.

După ce au trecut peste acest obstacol inițial, cuplul s-a confruntat cu alte provocări. Lucrând împreună în propria afacere, monotonia și-a pus amprenta asupra relației lor. Bianca a descris certurile și tensiunile: „Certuri, contraziceri, mi-a zis să-mi fac bagajele și să plec. Mă duceam la sora mea, mă chinuiam mereu și așteptam să mă caute”.

Ea a menționat și comportamentul îngrijorător al lui Marian: „După ce termina programul de muncă, el se retrăgea la o terasă unde consuma alcool. (…) A vrut să-mi taie hainele. A zis așa: ‘Eu ți le-am luat, eu ți le tai’”.

Recomandări Piedone este suspectat de corupție. DNA a descins la locuințele sale și în complexul rezidențial din Mamaia Nord, unde este cazat

Motivul pentru care participă la „Insula Iubirii”

Cuplul a decis să participe la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și pentru a reaprinde flacăra iubirii. Experiența lor în Thailanda promite să fie una plină de provocări și revelații. Prin participarea la Insula Iubirii, ei speră să-și clarifice sentimentele și să-și consolideze relația. Rămâne de văzut dacă experiența din Thailanda îi va apropia sau îi va despărți definitiv.