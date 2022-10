Liviu Vârciu i-a cumpărat apartament Carminei în București. I l-a și amenajat după bunul plac, cum Carmina a dorit. Tânăra s-a mândrit cu realizarea ei pe Instagram. „Am început un nou capitol în viața mea. M-am mutat singură? Mulțumesc @liviu_varciu și @conforturban pentru cea mai minunată surpriză?

Sunt învăluită de emoții frumoase și constructive care mă vor ajuta în multe de acum înainte. Sunt cea mai fericită. ??Mă simt norocoasă”, a scris Carmina, care până de curând a stat în chirie cu o prietenă.

Recent, Carmina l-a arătat tuturor și pe iubitul ei, potențialul ginere al prezentatorului. Tânăra a făcut câteva declarații despre partenerul ei pe care ani l-a ținut departe de ochii tuturor. „Am stat la iubitul meu pentru că da, am iubit de foarte mult timp și nimeni nu știa asta, pentru că am vrut să păstrez secret, dar nu mai are niciun sens acum și o să și vedeți de ce, cel mai probabil la tata în vlog”, a precizat fiica lui Liviu Vârciu în mediul online.

Curând, Liviu Vârciu va posta un vlog pe canalul lui de YouTube în care va vorbi chiar despre povestea de iubire a fiicei lui.

Carmina este rodul iubirii dintre Liviu Vârciu și Ami Teiceanu. Până să vină la facultate în București, tânăra a locuit la Arad, cu mama ei.

