„Dacă Iranul acceptă să ofere ceea ce s-a convenit – o presupunere importantă, probabil – deja legendara operațiune Epic Fury (Furie epică – n.r.) se va termina”, a scris președintele american pe platforma sa de comunicare Truth Social.

„Dacă nu acceptă, vor începe bombardamentele, iar acestea vor fi, din păcate, la un nivel și cu o intensitate mult mai mare decât înainte”, a amenințat din nou Donald Trump.

Donald Trump, între amenințări și negocieri

Totuși, sunt greu de descifrat intențile reale ale liderului republican de la Casa Albă, care a susținut de mai multe ori în ultimul timp că nu se grăbește în privința Iranului, iar recent a notificat Congresul SUA că operațiunea militară „Epic Fury” s-a încheiat, notează AFP.

Donald Trump a amenințat într-un interviu acordat luni pentru Fox News că Iranul „va fi șters de pe fața pământului” dacă va ataca nave americane. El a făcut această amenințare în contextul lansării operațiunii Proiectul Libertate în vederea escortării navelor comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a răspuns acestei operațiuni cu atacuri asupra unor petroliere și asupra unui terminal din Emiratele Arabe Unite. Între timp, președintele american a suspendat operațiunea Proiectul Libertate pe motivul înregistării unor progrese în negocieri și favorizării acestora.

Administrația Trump caută o soluție pentru acest conflict, extrem de nepopular în rândul opiniei publice americane cu șase luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

SUA şi Iranul s-ar apropia de un acord privind oprirea războiului

Potrivit publicației Axios, „doi responsabili americani și alte două surse informate în legătură cu acest dosar” au vorbit despre „un memorandum de înțelegere de o pagină privind încheierea războiului și stabilirea unui cadru pentru negocieri mai detaliate asupra programului nuclear”.

Administrația se așteaptă să primească un răspuns din partea regimului de la Teheran în următoarele 48 de ore.

Memorandumul „prevede ca Iranul să angajeze un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului, ca SUA să accepte ridicarea sancțiunilor și să deblocheze miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate, iar ambele părți să ridice restricțiile privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz”, susține Axios.

De la declanșarea operațiunii „Epic Fury”, pe 28 februarie, forțele armate ale regimului de la Teheran blochează Strâmtoarea Ormuz, afectând economia mondială. De cealaltă parte, armata americană menține o blocadă asupra porturilor iraniene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE