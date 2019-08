De Florin Ghioca,

Pe parcursul săptămânii acesteia, Anonimul propune publicului filme în premieră în România, proiecții speciale, un program special dedicat regizorului Sergei Loznitsa, care va fi recompensat anul acesta cu Trofeul ANONIMUL pentru contribuția sa la frumusețea cinematografiei universale, dezbateri, precum și o serie de concerte și DJ set-uri.

Despre felul în care statul nu ne apără

Despre importanţa prezenţei celebrului regizor ucrainean în România a vorbit, chiar în seara deschiderii oficiale, Miruna Berescu, directorul ferstivalului:

„Cred, pentru că am vorbit despre aceste vremuri complicate şi grele pe care le trăim, că este poate tocmai momentul când regizorul ucrainean ar fi trebuit să vină la Anonimul, datorită filmelor pe care le face. Multe zile după ce am văzut In the Fog al lui Loznitsa am rămas cu gândul la câte are de spus, estetic vobind, acest cineast. Ne străduim de ceva vreme să îl facem să vină în România”, a precizat Miruna Berescu în faţa audienţei care a umplut spaţiul de la Campingul Green Dolphin.



Această poate deloc întâmplătoare prezenţă a celebrului regizor în România a fost explicată de directoarea festivalului prin mesajul extrem de actual al creaţiei cinematografice a acestuia: „S-ar părea, la prima vedere, că regizorul vorbeşte despre Rusia contemporană sau de după al doilea război mondial.

Dar poate că vorbeşte de fapt despre toate acele locuri din lumea asta în care lipsa de respect pentru om, corupţia, lipsa de interes, nepăsarea, agresivitatea, mai ales a poliţiei şi a altor organe de stat care ar trebui de fapt să ne apere. Miruna Berescu

Cred că este foarte important să le vedem acum împreună, şi din discuţia cu cineastul ucrainean poate ne găsim şi noi nişte răspunsuri, cum să ieşim şi noi cumva, cândva, din negrul în care suntem acum”, a adăugat Miruna Berescu.

Din cele 21 de documentare şi 4 filme de ficţiune ale lui Loznitsa, la Anonimul vor fi prezentate 7 dintre ele, cinci în prezenţa regizorului. Acestea sunt „My Joy” și „In the Fog” – primele lungmetraje de ficțiune semnate de Loznitsa, care îl au în distribuție pe actorul român Vlad Ivanov – „A Gentle Creature” și „Donbass”, filmul care a câștigat premiul pentru regie la Cannes 2018, precum și documentarele „Maidan”, „Austerlitz” și „The Trial”. Cineastul va veni să îşi ridice trofeul joi seara.

La Gomera, cu actorii în public

În cadrul Romanian OFF Section, publicul ANONIMUL va avea ocazia să vadă filme în avanpremieră, precum „La Gomera”, noul film al lui Corneliu Porumboiu, care va fi proiectat la Sfântu Gheorghe în prezența actorilor Vlad Ivanov și Julieta Szönyi, cunoscută publicului român pentru rolurile Adnana din „Toate pânzele sus” (r. Mircea Mureșan, 1977) și Otilia din „Felix și Otilia” (regia Iulian Mihu, 1972), și „Arest”, în regia lui Andrei Cohn, recent lansat în competiţia East of the West a Festivalului de la Karlovy Vary și câștigător al Premiului Zilelor Filmului Românesc la TIFF 2019. Din distribuția filmului fac parte Alexandru Papadopol și Iulian Postelnicu, acesta din urmă participând, alături de regizorul filmului, Andrei Cohn, la o discuție cu publicul ANONIMUL, care va avea loc sâmbătă, 10 august.

În competiția ANONIMUL, spectatorii vor avea ocazia să vadă, înainte de lansarea în cinema din această toamnă, „Monștri.”, debutul în lungmetraj al regizorului Marius Olteanu, câștigător al Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut la TIFF. La proiecție vor participa regizorul filmului, Marius Olteanu, actorul Șerban Pavlu și producătorul Claudiu Mitcu.

Debutul lui Pavel Bartoș ca regizor

Pavel Bartoș

Actori în spatele camerei, secțiunea ANONIMUL care prezintă anual filme regizate de actori cunoscuți, aduce anul acesta în fața publicului două scurtmetraje: „Romanian Tradition”, debutul regizoral al lui Pavel Bartoș, care va participa la proiecție marți, 6 august, și „Salix Caprea”, în regia lui Valeriu Andriuță.

Alte producții autohtone care vor beneficia de proiecții speciale sunt „Alice T.” (r. Radu Muntean), care va rula în prezența actorului Șerban Pavlu, și documentarul „Caisă”, în prezența regizorului Alexandru Mavrodineanu.

Serile de proiecții sunt completate de concerte live și DJ set-uri susținute de Muse Quartet, Karpov not Kasparov, “Sinicika”- Grupul Vocal al Comunității Rușilor Lipoveni din Mila 23, și Gojira cu Planet H.

