„Acest film este magnific, plin de umanitate, ne-a încântat, ne-a frânt inimile”, a spus Greta Gerwig, preşedinta juriului, în discursul său, înainte ca premiul să fie înmânat de George Lucas.

„Ştiu că voi continua să lupt pentru cinematografie. Trebuie să ne luptăm pentru a face filme care să fie lansate în cinematografe. Lumea trebuie să îşi amintească faptul că vizionarea unui film pe telefonul mobil sau acasă nu este modul în care se pot vedea filme”, a afirmat cineastul american Sean Baker în vârstă de 53 de ani.

Sean Baker a făcut senzaţie cu filmul „Anora”, care spune povestea de dragoste dintre o dansatoare la bară din New York şi fiul unui oligarh rus. Acest thriller newyorkez trece de la lumea interlopă la vilele de lux ale oligarhilor ruşi şi anunţă o renaştere a cinematografiei independente americane.

Juriul a fost condus de regizoarea americană Greta Gerwig, iar ceremonia a fost prezentată de actriţa franceză Camille Cottin.

În cadrul ceremoniei de închidere, regizorul George Lucas a primit Palme d’Or onorific. Prietenul său, regizorul Francis Ford Coppola, i-a înmânat premiul. „Îi mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine”, a declarat, profund emoţionat, creatorul „Star Wars”.

Premianţii de la Festivalul de Film de la Cannes 2024

Grand Prix a fost acordat filmului „All We Imagine as Light” al regizoarei indiene Payal Kapadia. Premiul juriului a fost acordat filmului „Emilia Perez”, de Jacques Audiard.

Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon şi Selena Gomez au primit Premiul de interpretare feminină pentru acelaşi film. Premiul pentru regie a fost acordat regizorului portughez Miguel Gomes pentru filmul său „Grand Tour”.

Cineastul iranian Mohammad Rasoulof, în vârstă de 51 de ani, a primit sâmbătă, la Cannes, Premiul Special al Juriului pentru filmul său „Les graines du figuier sauvage”, după ce a reuşit să scape clandestin de regimul mullahilor. Premiul este un simbol al sprijinului pentru artiştii iranieni victime ale represiunii şi o consacrare pentru un regizor care a înfruntat cenzura timp de decenii înainte de a se resemna în exil.

Premiul de interpretare masculină i-a revenit americanului Jesse Plemons pentru „Kinds of Kindness”, de Yorgos Lanthimos. Acesta nu a fost prezent pe scenă pentru a-şi ridica premiul.

Premiul pentru scenariu la Festivalul de la Cannes 2024 a fost acordat filmului „The Substance”, al regizoarei franceze Coralie Fargeat. Filmul marchează revenirea lui Demi Moore într-un film de groază, interpretând rolul unei personalităţi TV de 50 de ani care se ocupă de fitness.

Caméra d’or la Festivalul de la Cannes 2024, acordat celui mai bun film, a revenit filmului „Armand”, al regizorului norvegian Halfdan Ullmann Tøndel. „Mongrel”, de Chiang Wei Liang şi You Qiao Yin, a primit menţiunea specială Caméra d’or.

Palme d’Or pentru scurtmetraj i-a revenit filmului „The Man Who Could Not Remain Silent” al regizorului croat Nebojsa Slijepcevic.

„Trei kilometri până la capătul lumii”, de Emanuel Pârvu, singurul film românesc în competiţie, a primit, sâmbătă, Premiul Queer Palm.

