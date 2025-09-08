Alessandra Stoicescu trăiește unele dintre cele mai emoționante clipe din viața de mamă. Prezentatoarea de știri a împărtășit cu urmăritorii ei de pe Facebook bucuria începutului de școală pentru fiica ei, Sara.

Emoții în prima zi de școală

Vedeta a publicat mai multe fotografii emoționante alături de micuța ei, care a pășit pentru prima dată în sala de clasă, purtând uniforma școlii și ghiozdanul pregătit pentru prima zi din ciclul primar.

Una dintre imagini surprinde un moment plin de emoție și mândrie: Sara zâmbitoare, ținându-și mama de mână, iar Alessandra radiind de fericire. „Sara a început școala! Am avut cele mai mari și mai frumoase emoții din viața mea! Sunt o mama fericita și acest moment pentru familia noastră bate toate breaking news-urile ♥️.”, a scris Alessandra Stoicescu pe rețeaua de socializare.

Cât costă școala privată la care învață Sara Stoicescu

Sara a început ciclul primar la Liceul Teoretic Școala Mea, una dintre cele mai căutate instituții private de învățământ din Capitală. Învățământul de aici presupune taxe consistente, în funcție de opțiunile alese de părinți. Iată care sunt principalele costuri:

Taxa de școlarizare standard: 9.000 euro/an

Taxa de evaluare și înscriere: 400 euro

Fondul pentru materiale și programe educaționale: 800 euro/an (achitat la înscriere)

Taxă serviciu de alimentație (opțională): 2.000 euro + TVA/an (achitată în 10 tranșe lunare, din septembrie)

Taxă administrativă: 1.000 euro/an. Aceasta din urmă include cheltuieli pentru utilități, renovări periodice, înlocuirea mobilierului deteriorat și servicii de curățenie, pentru ca elevii să beneficieze de cele mai bune condiții de studiu.

Astfel, o familie care optează pentru toate serviciile oferite de școală poate ajunge la o cheltuială totală de aproximativ 12.800 de euro + TVA pe an. Pentru Alessandra Stoicescu, însă, aceste costuri pălesc în fața emoțiilor pe care le trăiește: „Acest moment bate toate breaking news-urile”.

Alessandra Stoicescu, despre al doilea copil

Alessandra Stoicescu are o mulțime de fani pe Instagram, care mereu îi urmăresc activitatea. Cu ei a intrat în legătură în urmă cu ceva vreme, le-a spus să îi adreseze întrebări sau curiozități, iar ea le va răspunde.

Una dintre întrebările primite de vedetă a fost despre al doilea copil. A fost întrebată dacă are de gând să îi facă Sarei, fiica ei care pe atunci avea trei ani, un frățior sau o surioară. „Vă mai gândiți la un frățior sau o surioară pentru Sara?”, a fost întrebarea primită pe Instagram.

Alessandra Stoicescu nu a ezitat și a oferit un răspuns: „Sara a venit ca o minune. Nu pot să cer mai mult. Îi mulțumesc lui Dumnezeu”.

