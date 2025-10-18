„(…) Violeta m-a sunat chiar acum, în timpul conferinței de presă, mereu mi-a fost alături. Ea știe ce înseamnă această muncă. O să ne auzim după ce voi termina evenimentul, o voi suna la finalul galei și vom povesti mai multe. Vine acasă peste două săptămâni, așa că ne vom bucura una de alta!”, a mărturisit Andreea Marin pentru Click.

Andreea Marin a slăbit mult în ultima perioadă. Vedeta face Pilates de două ori pe săptămână. De asemenea, atunci când are timp, aleargă pe banda de acasă și ridică greutăți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Secretul este să fii mereu ambițios și să te ții de ceea ce ai învățat bun! În ultimii aproape 2 ani eu am învățat să las deoparte obiceiurile greșite. Munceam foarte mult și nu aveam o disciplină a lucrului, nu puteam să am mesele așa cum trebuie. Nu reușeam să țin ritmul și să gătesc sănătos.

Când am revenit la calea cea bună am încercat să fac sport, să merg la diverse proceduri însă am înțeles că, de fapt, totul pornește de la o dietă corectă. Medicul nutriționist m-a convins că dacă nu ai o dietă corectă, faci sport degeaba. Dieta dă startul și determină, de fapt, calitatea vieții tale.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Mi-am făcut analizele, am avut grijă să urmez această dietă potrivită mie, personalizată. Trebuie să îți faci analizele și în funcție de starea ta de sănătate și plăcerile tale, nutriționistul știe să îți facă o dietă potrivită pentru tine”, a spus vedeta pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE