În 2016, Aurelian Preda s-a stins din viață, iar fiica lui a rămas singură pe lume. Anamaria Rosa a primit ca moștenire casa tatălui ei, pe care a decis acum să o vândă. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, susține că în locuința respectivă are multe amintiri, dar nu frumoase. Ea a mărturisit că nu mai descurcă cu banii pentru rată, astfel că a decis să vândă imobilul și să își cumpere o casă mai mică.

„S-a speculat că aș putea pierde casa care mi-a fost lăsată moștenire. Am ales eu să vând casa. Într-adevăr, fiind o perioadă foarte grea și fiind o rată foarte mare, am spus că îmi este foarte greu să întrețin o asemenea casă, pentru că, lăsând la o parte rata, ajung la aproape 1000 de euro pe lună, bani care nu sunt 1 leu, 2, valorează ceva. Atunci am decis ca după ce fac succesiunea să vând casa, sper să și reușesc acest lucru. Deci, nu pierd nicio casă, pur și simplu așa am ales, să o vând și să îmi cumpăr o casă mai mică, în care să îmi desfășor eu activitatea și să mă simt în largul meu, pentru că îmi e greu. E o casă în care am adunat amintiri, dar nu frumoase, în niciun caz”, a declarat Anamaria Rosa Preda, pentru WOWbiz.ro.

„Niciodată nu am vrut să caut informații despre trecutul meu”

După moartea interpretului de muzică populară s-au iscat multe controverse. La un moment dat s-a vorbit despre faptul că Aurelian Preda nu ar fi tatăl biologic al Anamariei Rosa, însă fiica lui nu și-a dorit niciodată să afle răspunsul la această întrebare. Tânăra, care îi calcă pe urme tatălui ei, vrea să scrie o carte și să se concentreze pe cariera pe care o are.

„Niciodată nu am vrut să caut informații despre trecutul meu. Chiar dacă mi s-a spus că tatăl meu, Aurelian Preda, poate nu este tatăl meu biologic, nu am mai avut curiozitatea să aflu dacă este sau nu, pentru că pe mine mă interesează doar faptul că m-a crescut, ceea ce mi-a oferit și niciodată nu am o fiu influențată de chestia asta. Nici dacă aș afla altceva, nu aș fi influențată sub nicio formă. Așa că, probabil în acea carte voi menționa și aceste lucruri, dar nu voi detalia foarte mult, pentru că aș vrea să mă prezint în fața oamenilor și cu amintiri frumoase, nu doar cele triste, dar asta e viața omului și cu bine și cu rele, trebuie să vorbim despre toate”, a mărturisit Anamaria Rosa Preda, pentru sursa mai sus menționată.

Aurelian Preda a murit la 47 de ani

Interpretul de muzică populară s-a stins din viață la 47 de ani, într-un spital din Viena. Aurelian Preda a fost diagnosticat cu cancer pancreatic și a pierdut lupta cu boala după patru ani de tratamente, în 2016. Aflat pe patul de spital, Aurelian Preda dicta unui notar testamentul său și lăsa toată averea pe care o avea fiicei sale, Anamaria Rosa.

