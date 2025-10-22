Fiica lui Mihai Găinușă, Eva, a sărbătorit împlinirea a 20 de ani pe 19 octombrie. Cu această ocazie specială, tânăra și tatăl ei au participat la un trend popular pe TikTok, iar videoclipul lor a devenit viral. Postarea a atras peste 190 de mii de vizualizări, peste 5 mii de aprecieri și numeroase comentarii de felicitare.

În videoclip, Mihai Găinușă, fostul prezentator al emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, și fiica sa au realizat un playback pe un sunet viral de pe TikTok. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar fanii au remarcat asemănarea dintre cei doi. „No DNA test needed (Niciun test ADN n-a fost necesar)”, a comentat un utilizator, subliniind legătura evidentă dintre tată și fiică, scrie unica.ro.

Eva Găinușă nu studiază în România

Eva își continuă studiile universitare în Italia, la Universitatea din Padova. După ce a promovat examenul de Bacalaureat, tânăra a fost admisă la patru universități din Anglia, la specializări precum Științe medicale aplicate și Științe biomedicale.

Totuși, a ales Italia, preferând atmosfera de acolo în detrimentul vremii ploioase din Anglia. Înainte de plecarea ei la studii, Mihai Găinușă a vorbit cu mândrie despre decizia fiicei sale de a urma o carieră în medicină, diferită de cea a tatălui său.

„Nu are nicio treabă cu mine, ceea ce e foarte bine. Nu vă dați copiii în media!”, declara acesta într-o emisiune de la Pro TV.

Familia Găinușă

Mihai și Ioana Găinușă mai au un fiu, Andrei, care are 15 ani. Într-un interviu acordat pentru Unica.ro în 2024, Mihai a vorbit despre rolul său de părinte: „Dacă întrebi familia, tăticul a fost relaxat de când erau mici.

Dacă mă întrebi pe mine, bine că au crescut, că mi-era tare frică să nu-i scap pe jos când erau mici. Serios vorbind, mulțumesc lui Dumnezeu că am copii sănătoși! Și, foarte important, cu capul pe umeri. Și nu gol. Cred că i-am crescut suficient de inteligenți încât să realizeze ce le face rău și ce nu. Singurul lucru care mă panichează e prostia societății noastre, care nu dă doi bani pe educație și pe viitorul țării”.

