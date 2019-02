Aceasta nu este la prima experiență Eurovision. În 2016 a fost backing-vocal pentru Ovidiu Anton, care a câștigat selecția națională cu „Moment of silence”, iar anul trecut a fost finalistă cu piesa „Fly”.

A ales a 51-a piesă primită!

Povestea din spatele prezenței sale la concursul din acest an e una specială. Piesa „Skyscraper”a ajuns deja în finală și a luat fața altor 126 de piese participante în acest concurs. Teodora dezvăluie în exclusivitate pentru Libertatea că a fost la un pas să renunțe, dar un e-mail i-a schimbat radical decizia.

„Am primit cam 50 de piese cu care să particip la selecția națională din acest an, dar nici una nu era pe stilul meu. Unele dintre ele erau chiar drăguțe, dar nu le simțeam. Am vrut să renunț! Chiar nu voiam să particip cu o piesă, dacă nu o simțeam cu adevărat. A doua zi după ce-am zis că nu merg, am primit un e-mail din Belgia, de la Udo Mechels, care mi-a spus că a scris o piesă cu Laila Samuelsen și Jonas Brogger Filtenborg special pentru mine. A fost dragoste la prima vedere! Mi-a dat o superstare, ritmul și construcția m-au prins. Mi-a plăcut piesa de la cap la coadă și-am zis: OK! Merg pe mâna voastră! Și-asta a fost. M-am calificat în finală”.

„Mă ghidez după 8 cuvinte vitale!”

Teodora Dinu e gata pentru evenimentul de pe 17 februarie și promite un spectacol pe măsură, așa cum a surprins pe toată lumea și anul trecut. „Sunt într-o stare senzațională, abia aștept să cânt în finala Eurovision România și să o fac superbine! Am deja o idee cum va arăta show-ul meu. Anul trecut am «zburat», acum sper să fie din nou ceva la înălțime. Sunt superfericită că am ajuns în finală pentru a doua oară consecutiv. Eu mă ghidez după opt cuvinte cheie de la care nu mă abat niciodată: muncă, seriozitate, perseverență, dorință, sacrificii, încredere și modestie, dar fără compromisuri! Pentru mine, aceste opt valori sunt vitale, iar oamenii care dau dovadă de ele îmi câștigă respectul pe viață”, dezvăluie artista.

Cea mai mare rapidistă

Chiar dacă e fată, Teo are o pasiune specifică băieților: iubește fotbalul, merge des pe stadioane și plânge pentru echipa ei de suflet, Rapid. „Tatăl meu este vedeta poveștii, pentru că este pasionat de fotbal, lucru pe care mi l-a insuflat și mie. Când eram mică, s-a hotărât că era timpul să văd și să simt ce înseamna fotbalul pe Giulești, iar momentul în care am călcat pe stadion și am auzit galeria a fost momentul în care am știut că nu o să mă mai pot despărți niciodată de Rapid. Mi-am dorit să fac o piesă pentru echipa mea de suflet, o piesă care să răsune pe Giulești. Abia aștept să fie gata noul stadion și să cânt pe Giulești. Ar un vis frumos!”, spune Teodora pentru Libertatea.

Face sport în fiecare săptămână

Chiar dacă e prinsă în studio cu repetițiile pentru marea finală de pe 17 februarie, Teodora își face de fiecare dată timp ca să meargă la sală. „Merg de două-trei ori pe săptămână, dar înainte mergeam mai des. Nu am antrenamente standard, variază de la zi la zi, în funcție și de cum mă simt. Sunt foarte pasionată de tot ceea ce înseamnă sport. Acum mi-am redescoperit pasiunea din copilărie, tenisul. Ies regulat la tenis. Mai mult, am hotărât să încep să merg de două ori pe săptămână la bazin”, dezvăluie artista de 21 de ani.

România, în a doua semifinală la Tel Aviv

Reprezentantul țării noastre la concursul Eurovision 2019 va concura în a doua semifinală, care va avea loc pe 16 mai, la Tel Aviv. Astfel, România va concura cu Elveția, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croația, Lituania și Malta. Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 și 16 mai și finala pe 18 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de țări.

Ce melodii intră în finala de duminică

D A I N A – Letiția Moisescu & Sensibil Balkan

Dear Father – Laura Bretan

On a Sunday – Ester Peony

Renegades – Linda Teodosiu

Right Now – Olivier Kaye

Your journey, interpretată de Aldo Blaga

Army Of Love – Bella Santiago

Destin – Trooper

Skyscraper – Teodora Dinu

We Are The Ones – Claudiu Mirea

Without You (Sin Ti) – Dya & Lucian Colareza

Underground – Vaida

