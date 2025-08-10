Florin Dumitrescu a dezvăluit rețeta lui de papanași. Ce a schimbat la desertul tradițional românesc

Considerat unul dintre cele mai iubite deserturi tradiționale românești, papanașul primește o reinterpretare inedită din partea chef-ului Florin Dumitrescu. Renunțând la forma clasică de gogoașă cu biluță, cunoscutul bucătar propune o variantă sub formă de mici gogoșele prăjite, mai ușor de pregătit acasă și, potrivit lui, mai „light” decât rețeta tradițională.

Ingrediente:

500 g brânză de vaci (grasă, bine scursă)

2 ouă

3 linguri de zahăr

1 plic zahăr vanilat

coajă rasă de lămâie (opțional)

1 linguriță bicarbonat de sodiu (stins cu zeamă de lămâie)

200-250 g făină

ulei pentru prăjit

Pentru servit:

smântână grasă (de minim 20% grăsime)

dulceață de afine, vișine sau fructe de pădure

Cum se prepară papanașii după rețeta lui Florin Dumitrescu

Prepararea începe cu stingerea unei linguri de bicarbonat de sodiu cu zeamă de lămâie, peste care se adaugă 500 de grame de brânză proaspătă de vaci, bine scursă. După mixare, în compoziție se încorporează trei ouă, trei linguri de zahăr și 200 de grame de făină, până la obținerea unui aluat ușor lipicios.

Într-o tigaie adâncă, se încinge aproximativ un litru de ulei, iar aluatul se modelează în biluțe mici, folosind două linguri. Acestea se prăjesc până devin aurii și se scot pe hârtie absorbantă. Desertul se servește cu smântână și dulceață, păstrând gustul clasic, dar oferind o textură crocantă la exterior și pufoasă la interior.

Pentru cei care preferă gustul original, rețeta clasică de papanași cu biluță și smântână rămâne o opțiune populară, însă reinterpretarea lui Florin Dumitrescu promite să cucerească rapid iubitorii de deserturi românești, datorită simplității și timpului redus de preparare.

