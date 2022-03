Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu lucrează în televiziune. Antonia e reporter: „Sunt foarte încântată”

Antonia Ștefănescu e de acum reporter al emisiunii „Dimineața cu noi”, noul matinal de la Kanal D prezentat de Bursucu, Viviana Sposub și George Tănase. În prima ediție a emisiunii, pe 14 martie, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu a apărut într-o piață din București, acolo unde a vorbit despre scumpirile la legume și fructe.

Noul reporter Kanal D a luat și primele interviuri vânzătorilor din piață, dar a și dezvăluit cum se simte în noua postură. „Sunt foarte încântată că fac parte din această echipă”, a spus Antonia Ștefănescu, în emisiunea „Dimineața cu noi”, conform wowbiz.ro.

Ulterior, Antonia Ștefănescu a apărut și în platoul „Dimineața cu noi”, în spatele camerelor. Într-un clip postat pe Instastory ea a dezvăluit că de acum le dă întâlnire tuturor în direct, de luni până vineri, de la ora 8.00 la 10.00, la Kanal D.

Pe același tronson orar apare și fostul ei soț, Andrei Ștefănescu prezintă matinalul de la Antena Stars, alături de Natalia Mateuț. Se știe că foștii soți sunt în relații bune de dragul copilului pe care îl au împreună.

Andrei Ștefănescu și Antonia au divorțat în secret

Prezentatorul TV și soția sa s-au despărțit pe cale amiabilă, la notar, fără ceartă sau alte neînțelegeri. Divorțul lor a avut loc în mare secret, iar Andrei Ștefănescu a fost cel care a anunțat în urmă cu ceva timp despărțirea de mama copilului său.

„Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi, am hotărât că este momentul să vă informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri.

După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact, la mijlocul acestei veri, am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie, am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, anunța Andrei Ștefănescu în urmă cu ceva timp.

