Thalassoterapia – un lider global în turismul de wellness

Tunisia este recunoscută la nivel mondial pentru thalassoterapie, un tip de turism wellness care folosește apa de mare, minerale marine, alge și climatul costier pentru tratamente terapeutice. Cu o coastă extinsă la Marea Mediterană, țara a integrat centrele de wellness în planurile naționale de turism, punând accent pe relaxare, reabilitare și prevenție.

„Investițiile în infrastructură ospitalieră și formarea profesională a practicienilor wellness au susținut această creștere”, menționează sursa citată. Acest sector a devenit un motor principal pentru atragerea vizitatorilor internaționali.

„Am mers cu soțul meu și nu eram sigură la ce să mă aștept. M-am simțit cu adevărat îngrijită și pe mâini competente și prietenoase. A făcut ceea ce scria în nume, m-am simțit complet relaxată și fără stres. Întregul proces a fost o adevărată încântare, mulțumesc”, a povestit o turistă, după un masaj tradițional în Tunisia.

„A fost prima dată când am fost în Tunisia, în Sousse, și din tot ceea ce am făcut în această excursie, această experiență spa este sincer cea care ne-a atins cel mai mult. Sunt din Londra, Marea Britanie și am călătorit în multe țări și am încercat multe spa-uri diferite, dar nimic nu a fost la fel de real, reconfortant și autentic ca acest loc”, a povestit o altă turistă.

Panoramic,View,Of,Ancient,Carthage.,Tunis,,Tunisia,,North,Africa

Strategia lui Sofiane Tekaya pentru diversificarea turismului

Sofiane Tekaya, personalitate marcantă în turismul tunisian, promovează o abordare diversificată și sustenabilă. În viziunea sa, turismul trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă, atragerea valutei și dezvoltarea regională.

„Concurența globală a Tunisiei este consolidată prin îmbunătățirea calității serviciilor, extinderea ofertei turistice și modernizarea infrastructurii”, subliniază Tekaya. Strategia pune accent pe echilibrul între creșterea economică și conservarea mediului.

Dezvoltarea infrastructurii maritime și impactul asupra turismului nautic

O componentă cheie a strategiei turistice este extinderea infrastructurii maritime, incluzând porturi de agrement, dane și facilități de transport costier. Conform Travel Tour and World, aceste investiții sprijină turismul nautic, sosirile de croaziere și activitățile de navigație recreativă.

Regiunile mediteraneene au beneficiat de modernizări pentru a atrage segmente premium, cum ar fi iahtingul de lux și turismul de croazieră internațională. Aceste îmbunătățiri sporesc confortul vizitatorilor și capacitatea operațională a Tunisiei.

În plus, tunisia adoptă „economia albastră”, integrând resursele marine și costiere în dezvoltarea economică sustenabilă. Acest model include gestionarea sustenabilă a pescuitului, protecția ecosistemelor marine, conservarea costieră și integrarea energiei regenerabile.

„Strategia sprijină activitățile economice oceanice fără a compromite echilibrul ecologic”, explică experții. Prin aceste măsuri, Tunisia se poziționează ca lider regional în dezvoltarea costieră sustenabilă, iar turismul joacă un rol central în implementare.

Extinderea ecoturismului și turismului științific în Tunisia

Tunisia promovează ecoturismul și turismul științific, atrăgând cercetători și vizitatori preocupați de ecosistemele marine și diversitatea geologică. Inițiativele de ecoturism susțin conservarea biodiversității și comportamentul responsabil al turiștilor.

Zonele insulare ale țării sunt prioritare pentru aceste activități specializate, contribuind la educația despre mediu și experiențe de cercetare. Aceste eforturi sporesc atractivitatea turistică a Tunisiei.

Proiecte de energie regenerabilă pentru turismul sustenabil

Dezvoltarea insulelor tunisiene include proiecte de energie regenerabilă, cum ar fi sisteme solare și programe de eficiență energetică. Aceste inițiative reduc impactul asupra mediului și sprijină operațiunile turistice sustenabile.

Hotelurile și stațiunile sunt adaptate tranziției verzi, contribuind la reducerea emisiilor de carbon și la respectarea standardelor internaționale de sustenabilitate.

Tunisia – Destinație competitivă în Mediterana

Prin îmbinarea turismului wellness, extinderea maritimă și politicile economiei albastre, Tunisia își consolidează poziția în piața turistică mediteraneană. Țara oferă experiențe diverse, de la plaje și patrimoniu cultural la turism eco și wellness.

Campanii de marketing internaționale, conectivitate aeriană îmbunătățită și colaborări globale au crescut vizibilitatea Tunisiei, atrăgând mai mulți vizitatori. Resursele naturale și cultura bogată sunt considerate atuuri majore.

Planurile pe termen lung ale Tunisiei vizează integrarea principiilor sustenabilității în dezvoltarea turismului. Prin thalassoterapie, economia albastră și energia regenerabilă, se construiește un model de creștere durabil.

„Cererea globală pentru turism wellness și eco este în creștere, iar Tunisia se poziționează ca destinație de top în Mediterana”, concluzionează Travel Tour and World.

