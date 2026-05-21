Proiectul de amendament a fost depus miercuri, la puțin peste o săptămână de la preluarea mandatului de către noul guvern. Acesta este primul pas al lui Peter Magyar și al partidului său, Tisza, în refacerea unei constituții care a fost modificată și rescrisă unilateral de peste o duzină de ori, în timp ce Viktor Orban și partidul său Fidesz depuneau eforturi pentru a transforma Ungaria într-un regim iliberal.

În timpul campaniei electorale, Magyar a promis în repetate rânduri că va introduce limite de mandate pentru prim-miniștri ca parte a unui efort mai amplu de a restabili controlul și echilibrul democratic al țării. Proiectul de amendament pare a fi o încercare de a evita amenințarea ca Orban să revină la putere.

Propunerea se referă la toate mandatele de prim-ministru începând cu 1990, când Ungaria a scăpat de comunism. Viktor Orban s-a aflat timp de 20 de ani la putere întinși pe cinci mandate.

Totuși, amendamentul riscă să pice în cazul în care un partid ar obține o majoritate de două treimi ce i-ar permite să modifice Constituția.

În plus, Peter Magyar vrea să dizolve controversatul Birou pentru protecția suveranității. Lansat în ultimii ani de putere ai lui Orban, Biroul pentru protecția suveranității a fost acuzat pe scară largă că s-a dedat unor activități de înăbușire a criticilor guvernului, inclusiv cu ajutorul serviciilor secrete.