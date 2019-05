Ana Maria Pantaze, Andreea Tucaliuc, Anton Joseph, Aris Negoiță, Corul de copii al Operei Naționale, Elena Gibson, Ema Stoian, Magitot, Rareș Bratu, Isabela Stănescu și Stevie Starr sunt pregătiți pentru seara vieții lor, aplauzele sunt gata să fie auzite, iar votul va decide câștigătorul sezonului #9suprem.

Concurenții sunt nerăbdători să urce din nou pe scena talentului, în cea mai importantă seară din acest sezon, și să le aducă telespectatorilor un spectacol de neuitat.

Vineri, publicul va alege cine va câștiga titlul de cel mai talentat român! Concurenții pot fi votați prin SMS la numărul 1264 (tarif 0.48 euro, TVA inclus, valabil în rețelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil), 10 sms-uri/ sesiunea de votare, după START VOT, folosind codurile de concurs ale fiecăruia dintre ei. Sms-urile pot fi trimise doar pe teritoriul României, acest serviciu nu este disponibil în afara țării.

Tot mâine, în marea finală, Smiley și trupa sa vor cânta cea mai nouă piesă, Song about nothing. „Cred că avem nevoie de ceva mai multă veselie în lume, așa că am decis să lansez mai multă muzică cu mesaje pozitive și vesele. Song about nothing e abia începutul, e un joc în care tot ce trebuie sa faci este să dansezi… așa cum simți. Așa ne vom distra împreună vineri, în finala Românii au talent. Cu voie bună și chef de dans.”, a spus Smiley.

