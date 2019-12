De Petre Dobrescu,

“De fiecare dată când vorbesc de televiziune, am un reper. În fotografie sunt Dan Tufaru, Florian Pittiș, Anda Călugareanu și o fetiță de 4 ani. Acea fetița este acum mama celor 4 copii ai mei. Alice Adriana Dumitrescu Brenciu”, a scris juratul-antrenor de la “Vocea României” în dreptul fotografiei alb-negru îndoită și pătată de vreme în care Alice apare în brațele Andei Călugăreanu.

Dan Tufaru, Florian Pittiș, Anda Călugăreanu și, în brațele acesteia, Alice Dumitrescu

Crescută în această lume a monștrilor sacri, era cumva firesc ca Alice să intre în televiziune. Dusă la TVR de bunica ei, a ajuns să prezinte, încă din copilărie, emisiuni pentru prichindei. De la 14 ani a părăsit micul eran, ca să vadă de școală, însă n-a rezistat mult departe de TV.

“La 21 m-am întors la televiziune, unde am fost crainică, dar nu pentru multă vreme, pentru că nu aveam studii superioare, așa că m-am retras. Am intrat la Politehnică, m-am măritat cu un coleg de facultate, am făcut-o pe Andreea la 23 de ani și tot atunci am început să produc și să prezint emisiuni pentru copii”, a declarat ea pentru revista VIVA.

Am plecat de la TVR la Antena 1, am fost primul om care a apărut pe ecranul acestui post de televiziune. Îi luam un interviu lui Ștefan Hrușcă. Alice Dumitrescu

Alice Dumitrescu a fost prezentatoare înainte să devină producător

“Am fost prima voce de la Radio Romantic, care pe vremea aceea nu se numea așa, apoi am prezentat cu prietena mea, Miruna Coca Cosma, emisiunea «Roata Milionarilor». Tot cu ea am prezentat, în ʼ96, «Karaoke» la TVR»”, a mai rememorat Alice.

La 39 de ani a devenit producatorul serialului “Om sărac, om bogat”, iar de atunci a rămas în domeniu.

Cu Horia Brenciu, 47 de ani, care-i este partener de viață de 13 ani, are o fetiță, Mina, și un băiețel înfiat, Toma. Din căsnicia anterioară, Alice are două fete, Andreea și Maria, pe care cântărețul le-a crescut ca fiind ale lui.