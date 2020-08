Fuego a împodobit bradul în luna august. De ce a luat artistul această decizie. “Am cântat colinde în plină caniculă”

“Am filmat zilele acestea edițiile speciale de sărbători de la TVR 2, de la emisiunea mea, «Drag de România mea». Noi mergem pe un principiu bătătorit și eficient, chiar dacă asta șochează pe multă lume – ne facem treaba din timp, în liniște, pentru a putea creiona ceva de calitate și pentru a avea mai apoi libertatea de a crea alte lucruri.

Astfel că am început lucrul pentru sezonul al cincilea încă din luna iunie, când am avut primele filmări. Iar restul s-a făcut acum, în august, când am împodobit și brad și am cântat colinde celebre, în plină caniculă.

Va fi un sezon lung, cu mulți invitați, surprize și exclusivități, care necesită atenție și muncă. Venim cu noutăți, cu mai multă energie și, spun eu, cu o alternativă.

După această pandemie nemiloasă, după o vreme incertă și-o viață care și-a schimbat macazul la 180 de grade, cred eu că salvarea este în artă, în arta românească, pe care-o aducem în fața voastră, în fiecare duminică, de la ora 15.00, la TVR 2”, a spus Fuego pentru Click!.

Sezonul urmează să înceapă pe data de 13 septembrie, într-o nouă formă. “Am cântat colinde în plină caniculă’ , a mai transmis artistul.

Fuego a împlinit zilele trecute 44 de ani și a aniversat pe scenă, la Grădina de Vară din Parcul Herăstrău.

“Starea mea de spirit este chiar mai tânără de 30. Sunt un adolescent în suflet și la chip, așa am fost de mic, neschimbându-mă prea tare în ultimii 20 de ani. Doar părul mi s-a albit”.

