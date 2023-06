Gabriela Cristea s-a căsătorit în anul 2015 cu Tavi Clonda și împreună au două fetițe superbe. Înainte de această căsnicie, prezentatoarea emisiunii „Mireasa – capriciile iubirii” a fost căsătorită cu Marcel Toader din anul 2008 până în anul 2013.

În emisiunea de la Antena Stars, Gabriela Cristea a recunoscut că și-a înșelat iubitul pe care l-a avut înainte de a fi într-o relație cu Marcel Toader. Prezentatoare a fost infidelă timp de o lună și spune că a fost cea mai grea perioadă din viața ei.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă.

Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci… este un efort atât de mare încât eu am zis: „Stop! Până aici”, spunea Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars, relatează Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Gabriela Cristea a făcut avort la 19 ani

Recomandări „Guru” Bogdan Giuseppe, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru peste 50 de violuri și agresiuni sexuale. Cazul, dezvăluit de Libertatea în urmă cu trei ani

Prezentatoarea povestea în urmă cu mai mulți ani că la vârsta de 19 ani a făcut întrerupere de sarcină. „Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, spunea ea, într-o emisiune de la Kanal D.

Gabriela Cristea: „Eu nu reușesc să-mi iau o zi liberă”

Gabriela Cristea prezintă o emisiune la Antena Stars și în curând va debuta pe același post cu încă un show. Are multe filmări, repetiții, așa că muncește chiar și în zi de sărbătoare. „Am niște zile foarte aglomerate. Din păcate, nu mă simt foarte bine, fizic vorbind și voiam să vă întreb de unde să-mi iau resursele, pentru că nu pot să-mi iau o zi liberă”, și-a început confesiunea pe Facebook Gabriela Cristea.

Și a continuat: „Un om care nu are o activitate ca cea pe care desfășor eu probabil că își ia o zi liberă, eu nu reușesc să fac asta și nu știu cum să reușesc să duc ziua asta la bun sfârșit.

Stăteam acum și făceam o socoteală legată de felul în care lucrez eu în general. De cele mai mult ori nu am Paște, nu am Crăciun sau sărbătorile astea pentru care se face punte”.

Recomandări Anatomia unei tragedii cu repetiție: sute de oameni dispăruți după un naufragiu din largul Greciei, pe cea mai mortală rută folosită de migranți

Vedeta a mai transmis: „Astăzi este o zi în care aș fi vrut să fac și eu punte și să stau acasă, dar nu și atunci vă întreb pe voi cum faceți atunci când nu puteți să faceți punte, să vă luați o zi liberă, concediu medical și care sunt resursele care vă fac să vă ridicați și să mergeți mai departe. Am nevoie, sunt într-o zi de genul acesta.

Când spun că mă simt rău, nu mă simt rău psihic că am vreo stare că am chef să stau și să nu fac nimic, ci mă simt rău fizic, nu mai am energie deloc, căci atunci când soliciți prea tare organismul, răspunde așa, adică nu-i prea place și zice că trebuie să ia o pauză, dar nu pot să iau o pauză”.

Playtech.ro Cum arăta Klaus Iohannis în adolescență. Imagini rare cu președintele României de la vârsta de 17 ani

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

Libertateapentrufemei.ro Funeralii de lux pentru Stephan Pelger. Ce mesaje au rulat pe ecranul imens și ce vedete au venit la capelă

FANATIK.RO Localitatea din România unde găsești o “mare” colorată și parfumată. Turiștii vin aici să facă poze spectaculoase

Știrileprotv.ro Coșmar pentru două turiste care au cunoscut un bărbat, într-o excursie în Germania. Una dintre ele a murit ulterior

Observatornews.ro Un român și-a uitat soția pe o autostradă din Germania, după ce s-au oprit într-o parcare pentru a merge la toaletă

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Ce obicei a ținut să respecte Theo Rose după ce a născut. Anghel Damian, uimit la maternitate. 'Cine ai fi vrut? Andreea Marin, Mihaela Rădulescu?' / Video