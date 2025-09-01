În urmă cu aproximativ o lună, Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele două fetițe ale lor au aterizat în America. Au vizitat mai multe atracții turistice din San Francisco, au mers apoi și la Las Vegas, unde au fost dați pe spate de tot ce au văzut acolo.

Gabriela Cristea laudă burgerul din America

În anumite privințe însă, fosta prezentatoare de la Antena Stars nu a fost dată pe spate, cum ar fi cafeaua de la micul dejun, care a nemulțumit-o pe deplin. „Dacă înțelege cineva tona asta de cafea pe care o pun americanii pe masă la micul dejun să-mi explice și mie. American coffee pare să fie de fapt un ceai din cafea, din care beau câte o carafă fiecare pe zi…da, o carafa. Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi. 🤷🏻‍♀️☕️”, a transmis ea pe Facebook.

Tot ne mâncare vedeta s-a mai plâns în mediul online. „La capitolul mâncare situația nu e tocmai roz în America; burger, cartofi prăjiți, bacon prăjit, aripioare prăjite, pui prăjit și cam tot ce se mai poate prăjit. Există și mâncare bună, dar costă cam de două ori cât în România.

Aici eram într-un restaurant italian pe galeria de la Venetian Hotel unde am mâncat chiar bine. În vacanță asta ne-am dorit să ajungem și la unul dintre restaurantele lui Gordon Ramsay, dar nu am apucat să facem rezervare. Dată viitoare îl trecem pe lista”, și-a mai anunțat ea fanii.

Totodată, ea a avut și un fel de mâncare pe care l-a lăudat: burgerul. „Nu puteam să plecăm din America fără să încercăm celebrii lor burgeri. Pe drumul către los Angeles, la Calico, am găsit un restaurant de peste 100 de ani în care timpul parcă stătea în loc.

Pianul vechi încă mai funcționa, iar în tavan erau cărți de joc proptite cu gloanțe. Am încercat burgerii cu cartofi prăjiți iar berea, apa minerală sau limonadă pentru copii ne-au fost servite din borcan. Ce pot să vă spun cu siguranță este că la burgeri sunt maeștri”, a adăugat ea.

Ce spune Tavi Clonda despre San Francisco

Tavi Clonda a transmis și un mesaj emoționant fanilor, descriind vizita în San Francisco drept „un vis împlinit”. Fanii au reacționat imediat cu sute de aprecieri și mesaje de încurajare, urându-le vacanță frumoasă.

„Pentru vacanța asta ne-am propus să fim relaxați și până acum ne-a ieșit destul de bine. Suntem în San Francisco și mai stăm aici și mâine. Azi am bifat câteva dintre locurile semnificative, am râs mult (mai ales noi, adulții) și ne-am bucurat de oraș, dar mai ales ne-am bucurat de noi. Am făcut muuuuulte selfie-uri, doar puține sunt «bune» pentru că ne-am strâmbat mult de râs”, a spus Gabriela Cristea.

Aceasta nu este prima aventură din acest an pentru cei doi, care obișnuiesc să călătorească împreună cu fetițele lor și să împărtășească imagini din destinațiile vizitate.

Deși Gabriela Cristea a ales să se retragă de pe micile ecrane pentru a-și dedica mai mult timp familiei, ea și Tavi Clonda rămân unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. Naturaletea și apropierea față de fani îi mențin mereu în atenția publicului.

