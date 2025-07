Gabriela Cristea a vorbit, într-un interviu recent, cu o sinceritate dezarmantă despre una dintre cele mai controversate și dificile etape din viața ei personală: mariajul cu Marcel Toader. Vedeta a recunoscut că acea perioadă a fost o greșeală, iar decizia de a se căsători cu fostul om de afaceri, care a decedat în 2019, a fost una pe care o regretă profund.

„Să nu mă fi măritat cu el”, a fost răspunsul tranșant oferit de Gabriela Cristea atunci când a fost întrebată ce ar schimba, dacă ar putea, în acea relație. Declarația a fost făcută pentru viva.ro și nu lasă loc de interpretări: vedeta își asumă cu maturitate trecutul și nu mai dorește să-l edulcoreze.

„Da… De ce să nu recunosc cinstit?”, a adăugat ea, recunoscând că mariajul i-a provocat nu doar suferință emoțională, ci și pierderi financiare semnificative.

De ce nu a mers Gabriela Cristea la psiholog

Deși a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, Gabriela Cristea a mărturisit că nu a apelat niciodată la ajutorul unui psiholog. Motivul? Presiunea mediatică și paparazzii care o urmăreau la fiecare pas.

„Nu puteam să merg nicăieri, că întotdeauna aveam o mașină de paparazzi după mine. Chiar și acum râdeam cu Tavi că nu mai sunt paparazzii și îmi spunea: «Așa tâmpiți ce eram că fugeam, ce ne făceau ăia?». Erau agresivi și încercau să te prindă într-o postură compromițătoare. La momentul acela, nefiind social media atât de bine așezată, tu trebuia să fii țiplă.

Acum lucrurile au evoluat fix pe partea cealaltă, cu cât ești mai natural, autentic, cu atât ești mai apreciat. Eu, de exemplu, așa am reușit în social media. Sunt foarte mulți care au încercat să vină din televiziune și să reușească în social media, dar, din păcate, nu au reușit atât de bine, pentru că au făcut exact același lucru pe care l-au făcut și în televiziune. Eu am schimbat un pic și am mers pe varianta asta de natural, autentic. Vă place, bine, nu vă place, asta este! Pentru că așa am simțit.

Mi s-a părut că televiziunea, oricum, are un soi de cosmetizare și un soi de poleială, așa, și am simțit că nu mai vreau asta. Am simțit că vreau în social media să fiu autentică”, a mai spus Gabriela Cristea.

Astăzi, Gabriela Cristea este fericită alături de actualul ei soț, Tavi Clonda, și de cele două fiice ale lor. Cu toate acestea, nu evită să privească lucid și sincer în urmă, oferindu-le fanilor săi o lecție de viață despre alegeri, greșeli și puterea de a merge mai departe.