În urmă cu aproximativ 30 de ani, Gabriela Cristea a prezentat rubrica Meteo la PRO TV, iar în momentul în care a semnat contractul nu a existat nicio negociere. Potrivit celor spuse de vedetă, ea nu a apucat să spună ce salariu își dorește, ci a fost direct anunțată ce sumă îi va intra în cont.

Bruneta afirmă că a fost mai bine că nu a spus ea ce salariu își dorește, deoarece suma pe care i-a oferit-o PRO TV pentru a prezenta rubrica Meteo a fost cu mult peste cât ar fi visat ea.

„Îmi aduc aminte că m-am angajat la PRO TV. Au trecut 30 de ani… Aveam 1.000 de dolari salariul. Nu m-a întrebat cât vrei, mi-a zis: «Atâta îți dau»! Eu nici nu visam vreodată la banii ăștia. Am semnat acolo, am făcut actele, dar oricum nu credeam că iau atâția bani. Și când am văzut eu câți bani mi-au dat, am făcut cinste tuturor prietenilor, pentru că 1.000 de dolari în ’94-’95 erau o avere”, a spus Gabriela Cristea în fața Ioanei Ginghină.

Fosta prezentatoare TV, care acum nu mai lucrează la niciun post de televiziune, și-a amintit pe YouTube și cum Radu Soviani, jurnalist care s-a ocupat de partea economică, a sfătuit-o la acea vreme să investească în domeniul imobiliar, însă ea nu și-a dorit acest lucru, deoarece voia să își cumpere haine din salariu.

„Mi-a zis Radu Soviani atunci: «Dă-mi salariul tău pe o lună, să-ți cumpăr eu niște terenuri». Iar eu i-am răspuns: «Pleacă, mă, de aici! Tu nu vezi că e o dărăpănătură? Nu vreau eu așa ceva, eu am de cumpărat bluzițe, rochițe»”, a mai spus Gabriela Cristea.

Ioana Ginghină a mai vorbit cu Gabriela Cristea și despre alegeri pe care le faci „pentru bani” sau „pentru siguranță”, fără să le împachetezi frumos, despre perioada în care munca a ajuns să fie centrul vieții, dar și despre cum arată autenticitatea când nu mai vrei să demonstrezi nimic și ce preț are o carieră construită cu ambiție.

