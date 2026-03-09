Cât de bogați au ajuns copiii oamenilor lui Vladimir Putin de pe urma războiului din Ucraina

Specularea dobânzilor la depozite a îmbogățit și mai mult elita rusă

Creșterea dobânzilor la depozite ca urmare a măsurilor luate de Banca Centrală a Rusiei a fost una dintre principalele cauze ale îmbogățirii acestora. În februarie 2022, cu două zile înainte de invazia în Ucraina, Banca Centrală a ridicat rata de bază la un record de 20% pentru a stabiliza economia afectată de incertitudinea cauzată de război. Această modificare a creat însă oportunități financiare pentru cei privilegiați, inclusiv copiii oficialilor de rang înalt.

Elvira Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Rusiei, se luptă să evite stagflația în Rusia și riscul de faliment în masă Foto: Profimedia

Sancțiunile au determinat persoanele bogate să își aducă banii în Rusia majorând depozitele bancare

Un economist, care a dorit să rămână anonim, a explicat pentru „Verstka” că o altă cauză a creșterii depozitelor a fost repatrierea fondurilor din străinătate. „Sancțiunile au determinat o parte dintre persoanele cu resurse financiare semnificative să își aducă banii în Rusia. Este probabil ca o mare parte din aceste fonduri să fi ajuns în depozite bancare”, a declarat acesta.

250 de copii ai oficialilor de stat dețineau 40 de miliarde de ruble în 2024

Înainte de invazia din Ucraina, 153 de copii ai oficialilor de stat dețineau depozite bancare mai mari de 1 milion de ruble. După creșterea ratei de bază, numărul acestora a crescut la 177 în 2022, iar suma totală a depozitelor s-a mărit cu 50%, de la 16,7 miliarde la 25 de miliarde de ruble. În 2024, numărul acestora a ajuns la 247, depunând în total 38,9 miliarde de ruble în bănci (n.r. circa 440 milioane euro), o creștere de 60% față de anul precedent.

Fiul deputatului Alexei Tkaciov, campionul absolut

Printre cei mai mari beneficiari s-au numărat copiii unor figuri politice proeminente. De exemplu, Nikolai Tkaciov, fiul deputatului Alexei Tkaciov, a câștigat peste un miliard de ruble din dobânzi în perioada 2022-2024 (n.r. circa 11.000.000 milioane euro), cea mai mare parte a sumei fiind generată în 2024.

Asemenea câștiguri presupun că Tkaciov ar fi avut depozite de peste 6 miliarde de ruble în conturi bancare. Nikolai, în vârstă de 36 de ani, este implicat și în afacerea familială, Agrikomplex-ul Tkaciov, una dintre cele mai mari companii agroindustriale din Rusia.

Un alt exemplu este fiica sa, Anastasia Krattli, care a obținut peste 460 de milioane de ruble din dobânzi în aceeași perioadă, cea mai mare parte în 2024. Anastasia deține terenuri cu o valoare cadastrală de peste 3,5 miliarde de ruble, iar fiul său are cetățenie americană, fiind născut în SUA.

La doar 23 de ani, a fost numit asistent al președintelui consiliului de administrație al Gazprombank

Ivanov jr, doar funcții bănoase la companiile de stat, Foto: Verstka

Alexei Ivanov, fiul fostului reprezentant special al președintelui pentru problemele mediului, a câștigat aproape 773 de milioane de ruble din dobânzi, având depozite de peste 2,4 miliarde de ruble în 2024. Familia sa a petrecut o bună parte din război în Emiratele Arabe Unite, efectuând numeroase călătorii între 2022 și 2023.

Ivanov Sr. provine dintr-un serviciile secrete și l-a întâlnit pe Vladimir Putin la sediul KGB din Leningrad, pe când Putin avea doar 23 de ani. În anii 2000 și 2010, Ivanov a ocupat atât funcția de ministru al Apărării, cât și cea de șef al Statului Major al Administrației Prezidențiale, iar în 2008 a fost chiar considerat succesorul lui Putin. Cu toate acestea, cariera sa a intrat în declin în anii următori.

Ivanov Jr. are 45 de ani. Și-a petrecut întreaga carieră în funcții de conducere la companii de stat: la doar 23 de ani, a fost numit asistent al președintelui consiliului de administrație al Gazprombank, urmat de funcții la Rosselkhozbank, Sberbank și compania minieră de diamante Alrosa, pe care a condus-o între 2017 și 2023.

În ceea ce privește familia Matvienko, fiul președintelui Consiliului Federației, Serghei Matvienko, a acumulat 712 milioane de ruble din dobânzi, având depozite de aproximativ 2,2 miliarde. Serghei, cunoscut drept miliardar în dolari încă din 2009, locuiește în prezent în Italia și deține o vilă de lux de 26 de hectare în apropiere de Veneția.

Pavel Iakușev, fiul unui senator și fost guvernator, a obținut 706 milioane de ruble din dobânzi, având depozite de până la 3 miliarde de ruble în 2022. Deși a absolvit o școală de afaceri din Londra, după izbucnirea războiului a evitat călătoriile în Europa, concentrându-se pe afacerile din regiunea Tiumen.

Tânăra de 23 de ani care a câștigat 6,5 milioane de euro în doi ani

Un caz atipic este cel al Varvarei Manturova, care, la doar 23 de ani, a câștigat 585 de milioane de ruble în doi ani. După ce a împlinit 18 ani, ea a devenit proprietara a 15% din holdingul USM al miliardarului Alișer Usmanov, ceea ce i-a adus o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari.

Varvara Manturova, Instagram personal

Denis Bortnikov, fiul șefului FSB, a câștigat 583 de milioane de ruble din depozite bancare, în timp ce soția sa, angajată și ea la VTB, a încasat 1 miliard de ruble în 2021 și 2022. După aplicarea sancțiunilor, cuplul și-a deschis conturi bancare în Kazahstan, obținând coduri fiscale locale.

Ce averi au făcut copiii lui Patrușev, mâna dreaptă a lui Putin și posibilul său înlocuitor

Copiii lui Nikolai Patrușev, fost șef al FSB, Dmitri și Andrei, au câștigat împreună 892 de milioane de ruble din dobânzi în cei trei ani de război.

Dmitri, actual vicepremier, a fost anterior șef al Rosselhozbank, unde banca a înregistrat pierderi de 200 de miliarde de ruble în patru ani, acoperite ulterior de stat.

Stânga: Andrei Patrușev. Dreapta: Dmitri Patrușev. Foto: Serviciul de presă Gazprom, Wikipedia

De asemenea, Gulgara Kerimova, fiica senatorului Suleiman Kerimov, a câștigat 347 de milioane de ruble, deși suma depozitelor sale a scăzut de la 3 miliarde de ruble în 2021 la 1,9 miliarde în 2024. Kerimova este asociată cu active de lux, precum yachtul Amadea, evaluat la peste 300 de milioane de dolari, confiscat de autoritățile americane.

Astfel, măsurile financiare luate în Rusia în cei trei ani de război au favorizat îmbogățirea copiilor elitei politice, în timp ce majoritatea populației a avut de suferit economic. „Creșterea dobânzilor a fost o oportunitate enormă pentru cei care au avut resurse să profite de ea”, concluzionează investigația realizată de „Verstka”.

Copiii politicienilor ruși trăiesc și învață în Vest

În timp ce propaganda oficială de la Moscova condamnă vehement valorile occidentale, elitele ruse își mențin copiii în universitățile și capitalele de lux din Vest, beneficiind de confortul pe care regimul Putin îl critică public. Fiica purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, Elizaveta Peskova, trăiește de ani de zile la Paris, unde studiază și se afișează cu un stil de viață opulent, în timp ce tatăl ei lansează atacuri constante la adresa Europei.

Situația se repetă în cazul ministrului de externe Serghei Lavrov, a cărui fiică, Ekaterina Vinokurova, este educată la Columbia University din New York și la London School of Economics, stabilindu-și rezidența în afara Rusiei.

Chiar și în cercurile mai radicale, precum cel al Mariei Zaharova sau al deputaților care cer interzicerea influențelor străine, copiii profită de sistemele de educație din Marea Britanie, Elveția sau SUA.

Anna Țivileva, nepoata secretă pe care Putin a pus-o ministru adjunct al apărării, Foto: Profimedia

24 de rude ale lui Vladimir Putin au poziții influente în aparatul de stat

Investigația „Tați și bunici”, publicată de platforma independentă „Proekt”, dezvăluie o rețea de nepotism fără precedent în istoria modernă a Rusiei: Vladimir Putin ajută cel puțin 24 dintre rudele sale să ocupe funcții-cheie în aparatul de stat și în companii strategice. Această cifră reprezintă un record absolut pentru liderii ruși din ultimul secol, depășind orice standarde de etică publică.

În prezent, beneficiile acestei caracatițe de influență se extind asupra familiilor tuturor celor patru partenere cunoscute ale liderului de la Kremlin, precum și asupra fiicelor sale „oficiale”, Maria și Katerina. Cele mai influente poziții revin ramurii vărului său, Evgheni: Anna Țivileva ocupă funcția de ministru adjunct al Apărării, soțul ei, Serghei Țivilev, este ministrul Energiei, în timp ce fratele Annei, Mihail Putin, deține funcția de vicepreședinte al gigantului Gazprom.

Controlul familiei asupra resurselor naționale continuă prin alte ramuri ale clanului: nepotul președintelui, Viktor Hmarin, conduce RusHydro, una dintre cele mai mari companii de hidroenergie din lume, iar Igor Zelenski, partenerul Katerinei Tihonova, supraveghează direct construcția teatrului din Sevastopolul ocupat. Astfel, „Clanul Putin” transformă statul rus într-o afacere de familie, unde loialitatea de sânge primează în fața competenței profesionale.

