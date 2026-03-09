Specularea dobânzilor la depozite a îmbogățit și mai mult elita rusă

Creșterea dobânzilor la depozite ca urmare a măsurilor luate de Banca Centrală a Rusiei a fost una dintre principalele cauze ale îmbogățirii acestora. În februarie 2022, cu două zile înainte de invazia în Ucraina, Banca Centrală a ridicat rata de bază la un record de 20% pentru a stabiliza economia afectată de incertitudinea cauzată de război. Această modificare a creat însă oportunități financiare pentru cei privilegiați, inclusiv copiii oficialilor de rang înalt.

Cât de bogați au ajuns copiii oamenilor lui Vladimir Putin de pe urma războiului din Ucraina
Elvira Nabiullina, șefa Băncii Centrale a Rusiei, se luptă să evite stagflația în Rusia și riscul de faliment în masă Foto: Profimedia

Sancțiunile au determinat persoanele bogate să își aducă banii în Rusia majorând depozitele bancare

Un economist, care a dorit să rămână anonim, a explicat pentru „Verstka” că o altă cauză a creșterii depozitelor a fost repatrierea fondurilor din străinătate. „Sancțiunile au determinat o parte dintre persoanele cu resurse financiare semnificative să își aducă banii în Rusia. Este probabil ca o mare parte din aceste fonduri să fi ajuns în depozite bancare”, a declarat acesta.

250 de copii ai oficialilor de stat dețineau 40 de miliarde de ruble în 2024

Înainte de invazia din Ucraina, 153 de copii ai oficialilor de stat dețineau depozite bancare mai mari de 1 milion de ruble. După creșterea ratei de bază, numărul acestora a crescut la 177 în 2022, iar suma totală a depozitelor s-a mărit cu 50%, de la 16,7 miliarde la 25 de miliarde de ruble. În 2024, numărul acestora a ajuns la 247, depunând în total 38,9 miliarde de ruble în bănci (n.r. circa 440 milioane euro), o creștere de 60% față de anul precedent.

Fiul deputatului Alexei Tkaciov, campionul absolut

Printre cei mai mari beneficiari s-au numărat copiii unor figuri politice proeminente. De exemplu, Nikolai Tkaciov, fiul deputatului Alexei Tkaciov, a câștigat peste un miliard de ruble din dobânzi în perioada 2022-2024 (n.r. circa 11.000.000 milioane euro), cea mai mare parte a sumei fiind generată în 2024.

Asemenea câștiguri presupun că Tkaciov ar fi avut depozite de peste 6 miliarde de ruble în conturi bancare. Nikolai, în vârstă de 36 de ani, este implicat și în afacerea familială, Agrikomplex-ul Tkaciov, una dintre cele mai mari companii agroindustriale din Rusia.

Un alt exemplu este fiica sa, Anastasia Krattli, care a obținut peste 460 de milioane de ruble din dobânzi în aceeași perioadă, cea mai mare parte în 2024. Anastasia deține terenuri cu o valoare cadastrală de peste 3,5 miliarde de ruble, iar fiul său are cetățenie americană, fiind născut în SUA.

La doar 23 de ani, a fost numit asistent al președintelui consiliului de administrație al Gazprombank

Cât de bogați au ajuns copiii oamenilor lui Vladimir Putin de pe urma războiului din Ucraina
Ivanov jr, doar funcții bănoase la companiile de stat, Foto: Verstka

Alexei Ivanov, fiul fostului reprezentant special al președintelui pentru problemele mediului, a câștigat aproape 773 de milioane de ruble din dobânzi, având depozite de peste 2,4 miliarde de ruble în 2024. Familia sa a petrecut o bună parte din război în Emiratele Arabe Unite, efectuând numeroase călătorii între 2022 și 2023.

Ivanov Sr. provine dintr-un serviciile secrete și l-a întâlnit pe Vladimir Putin la sediul KGB din Leningrad, pe când Putin avea doar 23 de ani. În anii 2000 și 2010, Ivanov a ocupat atât funcția de ministru al Apărării, cât și cea de șef al Statului Major al Administrației Prezidențiale, iar în 2008 a fost chiar considerat succesorul lui Putin. Cu toate acestea, cariera sa a intrat în declin în anii următori.

Ivanov Jr. are 45 de ani. Și-a petrecut întreaga carieră în funcții de conducere la companii de stat: la doar 23 de ani, a fost numit asistent al președintelui consiliului de administrație al Gazprombank, urmat de funcții la Rosselkhozbank, Sberbank și compania minieră de diamante Alrosa, pe care a condus-o între 2017 și 2023.

În ceea ce privește familia Matvienko, fiul președintelui Consiliului Federației, Serghei Matvienko, a acumulat 712 milioane de ruble din dobânzi, având depozite de aproximativ 2,2 miliarde. Serghei, cunoscut drept miliardar în dolari încă din 2009, locuiește în prezent în Italia și deține o vilă de lux de 26 de hectare în apropiere de Veneția.

Pavel Iakușev, fiul unui senator și fost guvernator, a obținut 706 milioane de ruble din dobânzi, având depozite de până la 3 miliarde de ruble în 2022. Deși a absolvit o școală de afaceri din Londra, după izbucnirea războiului a evitat călătoriile în Europa, concentrându-se pe afacerile din regiunea Tiumen.

Tânăra de 23 de ani care a câștigat 6,5 milioane de euro în doi ani

Un caz atipic este cel al Varvarei Manturova, care, la doar 23 de ani, a câștigat 585 de milioane de ruble în doi ani. După ce a împlinit 18 ani, ea a devenit proprietara a 15% din holdingul USM al miliardarului Alișer Usmanov, ceea ce i-a adus o avere estimată la 2,5 miliarde de dolari.

Cât de bogați au ajuns copiii oamenilor lui Vladimir Putin de pe urma războiului din Ucraina
Varvara Manturova, Instagram personal

Denis Bortnikov, fiul șefului FSB, a câștigat 583 de milioane de ruble din depozite bancare, în timp ce soția sa, angajată și ea la VTB, a încasat 1 miliard de ruble în 2021 și 2022. După aplicarea sancțiunilor, cuplul și-a deschis conturi bancare în Kazahstan, obținând coduri fiscale locale.

Ce averi au făcut copiii lui Patrușev, mâna dreaptă a lui Putin și posibilul său înlocuitor

Copiii lui Nikolai Patrușev, fost șef al FSB, Dmitri și Andrei, au câștigat împreună 892 de milioane de ruble din dobânzi în cei trei ani de război.

Dmitri, actual vicepremier, a fost anterior șef al Rosselhozbank, unde banca a înregistrat pierderi de 200 de miliarde de ruble în patru ani, acoperite ulterior de stat.

Stânga: Andrei Patrușev. Dreapta: Dmitri Patrușev. Foto: Serviciul de presă Gazprom, Wikipedia
Stânga: Andrei Patrușev. Dreapta: Dmitri Patrușev. Foto: Serviciul de presă Gazprom, Wikipedia

De asemenea, Gulgara Kerimova, fiica senatorului Suleiman Kerimov, a câștigat 347 de milioane de ruble, deși suma depozitelor sale a scăzut de la 3 miliarde de ruble în 2021 la 1,9 miliarde în 2024. Kerimova este asociată cu active de lux, precum yachtul Amadea, evaluat la peste 300 de milioane de dolari, confiscat de autoritățile americane.

Astfel, măsurile financiare luate în Rusia în cei trei ani de război au favorizat îmbogățirea copiilor elitei politice, în timp ce majoritatea populației a avut de suferit economic. „Creșterea dobânzilor a fost o oportunitate enormă pentru cei care au avut resurse să profite de ea”, concluzionează investigația realizată de „Verstka”.

Copiii politicienilor ruși trăiesc și învață în Vest

În timp ce propaganda oficială de la Moscova condamnă vehement valorile occidentale, elitele ruse își mențin copiii în universitățile și capitalele de lux din Vest, beneficiind de confortul pe care regimul Putin îl critică public. Fiica purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, Elizaveta Peskova, trăiește de ani de zile la Paris, unde studiază și se afișează cu un stil de viață opulent, în timp ce tatăl ei lansează atacuri constante la adresa Europei.

Situația se repetă în cazul ministrului de externe Serghei Lavrov, a cărui fiică, Ekaterina Vinokurova, este educată la Columbia University din New York și la London School of Economics, stabilindu-și rezidența în afara Rusiei.

Chiar și în cercurile mai radicale, precum cel al Mariei Zaharova sau al deputaților care cer interzicerea influențelor străine, copiii profită de sistemele de educație din Marea Britanie, Elveția sau SUA.

Cât de bogați au ajuns copiii oamenilor lui Vladimir Putin de pe urma războiului din Ucraina
Anna Țivileva, nepoata secretă pe care Putin a pus-o ministru adjunct al apărării, Foto: Profimedia

24 de rude ale lui Vladimir Putin au poziții influente în aparatul de stat

Investigația „Tați și bunici”, publicată de platforma independentă „Proekt”, dezvăluie o rețea de nepotism fără precedent în istoria modernă a Rusiei: Vladimir Putin ajută cel puțin 24 dintre rudele sale să ocupe funcții-cheie în aparatul de stat și în companii strategice. Această cifră reprezintă un record absolut pentru liderii ruși din ultimul secol, depășind orice standarde de etică publică.

În prezent, beneficiile acestei caracatițe de influență se extind asupra familiilor tuturor celor patru partenere cunoscute ale liderului de la Kremlin, precum și asupra fiicelor sale „oficiale”, Maria și Katerina. Cele mai influente poziții revin ramurii vărului său, Evgheni: Anna Țivileva ocupă funcția de ministru adjunct al Apărării, soțul ei, Serghei Țivilev, este ministrul Energiei, în timp ce fratele Annei, Mihail Putin, deține funcția de vicepreședinte al gigantului Gazprom.

Controlul familiei asupra resurselor naționale continuă prin alte ramuri ale clanului: nepotul președintelui, Viktor Hmarin, conduce RusHydro, una dintre cele mai mari companii de hidroenergie din lume, iar Igor Zelenski, partenerul Katerinei Tihonova, supraveghează direct construcția teatrului din Sevastopolul ocupat. Astfel, „Clanul Putin” transformă statul rus într-o afacere de familie, unde loialitatea de sânge primează în fața competenței profesionale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Livrator Glovo din București rămas lat sub motoretă, după ce a uitat să pună frână și a lovit o dubă. A primit 810 lei amendă când s-a ridicat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Viva.ro
Gata! Răsturnare de situație! Ce a făcut Oana Țoiu în urmă cu scurt timp
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.RO
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil: ”Am aflat ce o să avem". Vezi mai mult
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea
Tvmania.ro
Puțini și-l imaginează așa pe Gabi Tamaș! Imaginile de la nunta cu Ioana au ieșit din nou la iveală, dar adevărul despre pragul critic prin care a trecut cuplul înainte de Survivor a uimit pe toată lumea

Alte știri

Livrator Glovo din București rămas lat sub motoretă, după ce a uitat să pună frână și a lovit o dubă. A primit 810 lei amendă când s-a ridicat
Știri România 19:26
Livrator Glovo din București rămas lat sub motoretă, după ce a uitat să pună frână și a lovit o dubă. A primit 810 lei amendă când s-a ridicat
Vulturii suri revin în România după mai bine de 70 de ani: primele 25 de exemplare au ajuns în Masivul Făgăraș
Știri România 18:49
Vulturii suri revin în România după mai bine de 70 de ani: primele 25 de exemplare au ajuns în Masivul Făgăraș
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adrian Ilie a dezvăluit ce îi spun fanii pe stradă despre venirea la FCSB. „Cum să fii sclav?”. Exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Ilie a dezvăluit ce îi spun fanii pe stradă despre venirea la FCSB. „Cum să fii sclav?”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește”
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru”
Parteneri
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
TVMania.ro
Băiețel sau fetiță? Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincilea copil: „Le facem o surpriză. Îmi place simbolistica!”
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
ObservatorNews.ro
Nou accident la circ. O acrobată a căzut 4 metri în gol tot de pe "Roata Morții" la un spectacol din București
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Alertă alimentară în România! Un aliment consumat zilnic de români, retras de la vânzare! Aruncă-l imediat dacă îl ai în casă
Parteneri
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
GSP.ro
Ce au remarcat americanii la noul model Dacia, denumit Striker: „Nu e o coincidență”
Parteneri
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Mediafax.ro
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Un partid nou ar da peste cap toate calculele politice. De ce au crescut POT și SOS în sondajul INSCOP și cât de bună e strategia PSD: „Asta nu îi mai amuză pe susținători”
Fanatik.ro
Un partid nou ar da peste cap toate calculele politice. De ce au crescut POT și SOS în sondajul INSCOP și cât de bună e strategia PSD: „Asta nu îi mai amuză pe susținători”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului