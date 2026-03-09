Prețul petrolului a ajuns la peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022

Trump afirmă că decizia de a pune capăt războiului va fi luată „de comun acord” cu Netanyahu

Mojtaba, fiul conducătorului ucis Ali Khamenei, a fost numit următorul lider suprem al țării . Președintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că Mojtaba ar fi o alegere „inacceptabilă”. Înainte de anunț, Israelul a promis că va viza orice succesor.

Piețele asiatice s-au prăbușit pe fondul creșterii prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Directorul FMI a avertizat asupra riscurilor inflației globale. Sfatul său pentru factorii de decizie a fost să se pregătească pentru „neprevăzut”.

07:53 - Acum o ora Trump afirmă că decizia de a pune capăt războiului va fi luată „de comun acord” cu Netanyahu Donald Trump a declarat că decizia de a pune capăt războiului cu Iranul va fi una „de comun acord”, pe care o va lua împreună cu Benjamin Netanyahu, a raportat Times of Israel. Acesta a afirmat că Trump a susținut într-un scurt interviu telefonic duminică că Iranul ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi fost acolo. Președintele SUA a declarat: „Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce se afla în jurul său… Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul.” Raportul menționează că Trump a fost întrebat dacă el singur va decide când se va încheia războiul cu Iranul sau dacă Netanyahu, prim-ministrul israelian, va avea și el un cuvânt de spus. Trump a răspuns: „Cred că este o decizie comună… într-o oarecare măsură. Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar totul va fi luat în considerare.” Raportul menționează că, atunci când Trump a fost întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul împotriva Iranului chiar și după ce SUA ar decide să înceteze atacurile, el a spus că a refuzat să ia în considerare această posibilitate, adăugând: „Nu cred că va fi necesar”.

07:45 - Acum o ora Prețul petrolului a ajuns la peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022 După ce a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată în patru ani, prețul petrolului la nivel mondial continuă să crească. Cu puțin timp în urmă, Brent crude, indicatorul internațional de referință, a crescut cu 23,1%, ajungând la 114,13 dolari pe baril. Prețul de referință West Texas Intermediate al petrolului brut american a crescut cu 23,5%, ajungând la 112,26 dolari pe baril. Donald Trump a insistat peste noapte că această creștere extraordinară a fost un efect „pe termen scurt” al războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. În weekend, secretarul său pentru energie, Chris Wright, a prezis, de asemenea, că perturbarea nu va dura mult, declarând pentru CNN: „În cel mai rău caz, este vorba de câteva săptămâni, nu de luni”. Se pare că aceste declarații au rămas fără ecou. Piețele bursiere din Asia rămân sub presiune – indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu 7%, indicele sud-coreean Kospi a scăzut cu 7,3%, iar indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 2,6% – în timp ce indicele australian ASX 200 a înregistrat cea mai proastă zi din ultimul an. Mai avem de așteptat până la deschiderea bursei de pe Wall Street, dar datele pre-tranzacționare indică în prezent că indicele industrial Dow Jones și indicele de referință S&P 500 vor deschide în scădere puternică.

