Live text
Acum o ora
Trump afirmă că decizia de a pune capăt războiului va fi luată „de comun acord” cu Netanyahu
Acum o ora
Prețul petrolului a ajuns la peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022
Acum 2 ore
Un atac iranian a rănit 32 de persoane în Bahrain

Mojtaba, fiul conducătorului ucis Ali Khamenei, a fost numit următorul lider suprem al țării . Președintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că Mojtaba ar fi o alegere „inacceptabilă”. Înainte de anunț, Israelul a promis că va viza orice succesor.

Piețele asiatice s-au prăbușit pe fondul creșterii prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Directorul FMI a avertizat asupra riscurilor inflației globale. Sfatul său pentru factorii de decizie a fost să se pregătească pentru „neprevăzut”.

07:53 - Acum o ora
09-03-2026

Trump afirmă că decizia de a pune capăt războiului va fi luată „de comun acord” cu Netanyahu

Donald Trump a declarat că decizia de a pune capăt războiului cu Iranul va fi una „de comun acord”, pe care o va lua împreună cu Benjamin Netanyahu, a raportat Times of Israel.

Acesta a afirmat că Trump a susținut într-un scurt interviu telefonic duminică că Iranul ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi fost acolo. Președintele SUA a declarat: „Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce se afla în jurul său… Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul.”

Raportul menționează că Trump a fost întrebat dacă el singur va decide când se va încheia războiul cu Iranul sau dacă Netanyahu, prim-ministrul israelian, va avea și el un cuvânt de spus.

Trump a răspuns: „Cred că este o decizie comună… într-o oarecare măsură. Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar totul va fi luat în considerare.”

Raportul menționează că, atunci când Trump a fost întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul împotriva Iranului chiar și după ce SUA ar decide să înceteze atacurile, el a spus că a refuzat să ia în considerare această posibilitate, adăugând: „Nu cred că va fi necesar”.

07:45 - Acum o ora
09-03-2026

Prețul petrolului a ajuns la peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022

După ce a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată în patru ani, prețul petrolului la nivel mondial continuă să crească.

Cu puțin timp în urmă, Brent crude, indicatorul internațional de referință, a crescut cu 23,1%, ajungând la 114,13 dolari pe baril. Prețul de referință West Texas Intermediate al petrolului brut american a crescut cu 23,5%, ajungând la 112,26 dolari pe baril.

Donald Trump a insistat peste noapte că această creștere extraordinară a fost un efect „pe termen scurt” al războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. În weekend, secretarul său pentru energie, Chris Wright, a prezis, de asemenea, că perturbarea nu va dura mult, declarând pentru CNN: „În cel mai rău caz, este vorba de câteva săptămâni, nu de luni”.

Se pare că aceste declarații au rămas fără ecou.

Piețele bursiere din Asia rămân sub presiune – indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu 7%, indicele sud-coreean Kospi a scăzut cu 7,3%, iar indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 2,6% – în timp ce indicele australian ASX 200 a înregistrat cea mai proastă zi din ultimul an.

Mai avem de așteptat până la deschiderea bursei de pe Wall Street, dar datele pre-tranzacționare indică în prezent că indicele industrial Dow Jones și indicele de referință S&P 500 vor deschide în scădere puternică.

07:30 - Acum 2 ore
09-03-2026

Un atac iranian a rănit 32 de persoane în Bahrain

Bahrain a anunțat că un atac cu drone iraniene asupra insulei Sitra a rănit 32 de persoane în timpul nopții, în timp ce țările din Golf au raportat noi atacuri, Teheranul continuând loviturile de represalii în întreaga regiune.

Toți răniții erau cetățeni bahreinieni și patru dintre ei se aflau în stare gravă, inclusiv copii, a anunțat ministerul sănătății într-un comunicat difuzat de agenția de știri de stat.

Printre răniți se numără o fată de 17 ani care a suferit leziuni grave la cap și la ochi și un bebeluș de două luni, potrivit ministerului.

Raportul Agenției France Presse a menționat că luni s-au auzit mai multe explozii și în capitala Qatarului, Doha, în timp ce Qatar, Arabia Saudită și Kuweit au raportat noi atacuri.

Principalele știri ale zilei de DUMINICĂ:

Libertatea a transmis LIVE TEXT evenimentele zilei de duminică: Război în Orient. Un nou val de atacuri aeriene extinse în Iran, inclusiv în Teheran | Mojtaba Khamenei, noul lider suprem. Infrastructura petrolieră regională, în pericol

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
1.000 de nave au navigat în orb în apele din Orientul Mijlociu, după ce semnalul GPS le-a fost bruiat: „Sunt cu 15 ani în urmă”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă Radu Mazăre de când s-a mutat în Madagascar. Ce schimbări a făcut pe insulă, a pue electricitate și apă curentă, a făcut o școală și are 50 de angajați. Imaginile cu interiorul resortului de lux
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă Radu Mazăre de când s-a mutat în Madagascar. Ce schimbări a făcut pe insulă, a pue electricitate și apă curentă, a făcut o școală și are 50 de angajați. Imaginile cu interiorul resortului de lux
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Elle.ro
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

Printre ceaunele cu sarmale și mucenici moldovenești „stropiți” cu miere și nucă: „E atmosfera târgurilor de altădată!”
Reportaj
Știri România 08:50
Printre ceaunele cu sarmale și mucenici moldovenești „stropiți” cu miere și nucă: „E atmosfera târgurilor de altădată!”
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru viol și trafic de droguri, a plecat din țară cu două săptămâni înainte de pronunțarea sentinței definitive
Știri România 07:00
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru viol și trafic de droguri, a plecat din țară cu două săptămâni înainte de pronunțarea sentinței definitive
Parteneri
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Adevarul.ro
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic”
Fostul internațional al României îl critică pe Ionuţ Radu: “Dacă făceam poze cu capul în jos, îmi dădea nea Ţiţi două palme!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul internațional al României îl critică pe Ionuţ Radu: “Dacă făceam poze cu capul în jos, îmi dădea nea Ţiţi două palme!”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Elle.ro
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Tensiuni uriașe la Survivor. Marian Godină și Patricia Vizitiu, conflict aprins în tribul Faimoșilor
Stiri Mondene 08 mart.
Tensiuni uriașe la Survivor. Marian Godină și Patricia Vizitiu, conflict aprins în tribul Faimoșilor
Survivor România 2026. Loredana a obținut imunitatea personală și va decide pe cine trimite la luptă
Stiri Mondene 08 mart.
Survivor România 2026. Loredana a obținut imunitatea personală și va decide pe cine trimite la luptă
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
ObservatorNews.ro
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Mediafax.ro
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cum s-a produs salvarea lui Dinamo de la dispariție: ”Toți ne spuneau să lăsăm această echipă să moară! Să o luăm de la capăt”
Fanatik.ro
Cum s-a produs salvarea lui Dinamo de la dispariție: ”Toți ne spuneau să lăsăm această echipă să moară! Să o luăm de la capăt”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului