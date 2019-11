De Andreea Romaniuc Archip,

Recent, vedeta Kanal D a avut parte de un eveniment cu adevărat neplăcut, casa ei fiind spartă de hoți. Speriată de acest incident, prezentatoarea TV a fost nevoită să ia măsuri de urgență. “Mi-am pus niște alarme de nu poți să șoptești în zonă. Și eu, și vecinii. Toată lumea s-a blindat după ce am pățit ce am pățit. Acum sunt mici probleme cu parchetul, trebuie să vină parchetarul, întotdeauna se mai ivește câte ceva. Când să zicem hop, se mai ivește câte o chestie. Doamne, dacă ar fi să o iau de la început, nu aș mai face-o!”, ne-a spus Teo Trandafir, marți seara, la lansarea colecției mass-market semnată de amicul și colegul ei, Cătălin Botezatu.

Prezentatorea TV nu și-a închipuit că va întâmpina atât de multe dificultăți în ceea ce privește aranjarea noului imobil: “A trecut mult timp de când am achiziționat casa. Și s-au întâmplat multe lucruri. Nu am putut să achit o canapea, după aceea, modelul respectiv nu s-a mai fabricat. După ce am achitat-o a trebuit să stau să aștept… Adică niște întâmplări pe care, dacă le povestești, jur că sunt din sfera absurdului. Nu ai cum așa ceva! Numai mie mi se poate întâmpla!”, ne-a povestit Teo Trandafir, amuzată, dar și mâhnită de situație.

Dezamăgită și de firma de specialitate la care a apelat

Vedeta a apelat și la serviciile unei firme care să se ocupe cap coadă de locuința ei, în speranța că durata de așteptare va fi mai mică. Însă a fost nevoită să rezilieze contractul și să se ocupe personal: “Am vrut să găsesc o cale de mijloc, am angajat o firmă, mai bine stăteam liniștită în banca mea. După care am pus eu osul, am văzut că nu e bine așa. Că firma, dacă e să te iei după ea, te muți în 2080”. Sunt, totuși, speranțe să își inaugureze locuința până la finalul anului? “Eu așa zic, dar așa zic din iulie, o să fie bine, sigur o să facem sărbătorile acolo”, ne-a spus Teo pe un ton optimist.

Recomandări Reacția lui CTP despre conferința susținută de Klaus Iohannis

Acum locuiesc într-o casă închiriată

În prezent, Teo Trandafir și fiica nu au propria locuință. Planul făcut inițial de vedeta Kanal D a fost dat peste cap, așa că situația s-a mai complicat între timp și din punct de vedere financiar. “Cred că Maia are mai puțin spațiu, dar e mult mai util și mult mai bine așezat. E mult mai bine gândită casa decât unde am stat noi. Ne-am mutat de la casă în chirie, așteptând să fie aceasta gata, ca să înțelegi cât e de absurd. Trebuia să ne mutăm dintr-o casă în altă casă, ca oricare om civilizat. Evident că nu s-a putut și a trebuit să luăm boarfele, să ne mutăm la o casă în chirie și din chirie să ne mutăm în casa asta. Și acum știi cum e, nu ai bani să amenajezi pentru că dai pe chirie și nu ai bani de chirie pentru că vrei să amenajezi. Tot ce poate fi simplu, am eu grijă să fie extraordinar de complicat”, a completat ea despre investițiile pe care e nevoită să le facă.

Foto: Sorin Cioponea, Video: Grigore Alexandru

