Oana Matache, care e fiica cea mică a Ginei Matache, a fost căsătorită cu Răzvan Miheț. Rodul iubirii lor sunt copiii pe care îi au împreună, Jessie și Bubu. Micuții locuiesc alături de mama lor după divorț, dar și alături de Radu Siffredi, noul ei iubit.

Răzvan Miheț și Oana au o relație bună chiar dacă s-au separat, tăticul petrece mereu timp cu copiii, chiar în weekend au ieșit la un restaurant. Au sărbătorit ziua de naștere a lui Bubu alături de familie, de bunici. Nu a lipsit Gina Matache, care l-a surprins și pe fostul ei ginere și pe nepoți în diverse ipostaze. Cea care nu a fost prezentă e Oana Matache, ea nu apare în fotografii.

Într-un video distribuit pe Instagram, Răzvan Miheț își ține în brațe copiii. „La mulți ani, Bubu”, e mesajul transmis de Gina Matache.

Fanii au remarcat postarea și imediat au reacționat. „Ce bărbat fain a lăsat Oana! Și pentru ce ?. Bieții copii ? Chiar dacă era nefericită, ok, divorța, dar să se „adune“ cu asemenea specimen. (…)

La mulți ani, sănătoși și frumoși, Bubu! Luați copiii de lângă acel om cu care trăiește Oana,nu este deloc ok pentru ei!!!! (…) La mulți anii Bubu !!! ??? mă bucuur tare să te văd lângă tati tău și bunica ta !!! ❤️”, au scris urmăritorii Ginei Matache.

Oana Matache, deranjată de criticile primite

În mediul online, mulți au condamnat-o pe Oana Matache că ar fi pus punct căsniciei cu Răzvan Miheț, tatăl copiilor ei, pentru Radu Siffredi, iubitul care deja locuiește alături de ea. Nici Gina Matache, mama ei, nu e de acord cu noua relație. Ea l-a criticat în termeni duri pe Radu Siffredi și ar fi fost deranjată mai ales pentru felul în care acesta i-ar trata pe nepoții ei.

După toate criticile primite, Oana Matache a răbufnit pe rețelele de socializare. „M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez”, a transmis ea recent pe Instagram.

În ceea ce o privește pe Gina Matache, Oana nu i l-a prezentat până acum pe Radu acesteia, cei doi nu se cunosc. „Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu, nu am permite ca un personaj problematic să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei.

Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat, și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de hate general, dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nicio dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a încheiat Oana Matache.

Oana Matache și Răzvan Miheț erau căsătoriți din anul 2017. Nași de nuntă le-au fost Delia, sora ei, și Răzvan Munteanu.

