Gina Pistol a fost prezentă la avanpremiera filmului „Odată pentru totdeauna”, unde Smiley este protagonist, jucând rolul unui regizor cuprins de stări anxioase și depresive

Vedeta în vârstă de 40 de ani susține că momentele de după naștere sunt mai dificile, însă trăiește din plin fiecare clipă alături de Josephine.

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață.

Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a declarat Gina Pistol pentru Cancan.

„Asta îmi spunea Andrei: „Nu mai opune rezistență! Trebuie să înțelegi că viața ta s-a schimbat de acum!” Și cumva cred că opuneam rezistență fără să îmi dau seama!

Și am învățat să îmbrățișez noua mea viață, nu este ușor deloc, dar cu toate astea este cel mai minunat greu pe care eu îl trăiesc!”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

