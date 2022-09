Vacanța în Grecia a fost prima vacanță fără fiica lor pentru Gina Pistol și Smiley. Și-au dorit să petreacă clipe în doi, însă gândul lor a fost tot timpul la Josephine. Prezentatoarea de la Antena 1 a înțeles abia acum cât îi este de greu să stea fără copil.

„Aveam nevoie de vacanța asta doar pentru noi doi, însă a fost ciudat că orice făceam în vacanță ne gândeam la copil. Și acum sunt apropiată cu ea, dar este sănătos pentru părinți ca, din când în când, să-și mai facă și ei vacanțe singuri. Este prima vacanță când plecăm fără ea.

Abia acum le înțeleg pe prietenele mele și pe mamele care spuneau că râd cu un ochi și cu altul plâng când pleacă fără copil. Vrei ca și copilul să participe la toate lucrurile frumoase pe care le vezi și pe care le trăiești într-o vacanță.”, a declarat Gina Pistol, pentru FANATIK.

„A rămas cu mama lui Andrei și cu doamna care se mai ocupă de ea”

Înainte de a pleca în vacanță, vedeta s-a asigurat că fiica ei rămâne pe mâini bune. Mama lui Smiley a fost cea care a avut grijă de Josephine, dar a avut ajutorul și unei bone.

„A rămas cu mama lui Andrei și cu doamna care se mai ocupă de ea. Doar că îmi era să nu se trezească noaptea și să mă strige și să nu fiu lângă ea. Avem norocul că avem un copil care se adaptează foarte repede în orice situație. Deși ne-am fi bucurat pentru copil că vede locuri noi, că experimentează senzații noi, ca părinte nu prea ești în vacanță pentru că trebuie să faci aceleași lucruri ca și acasă, doar că le faci într-un alt loc. Și aveam nevoie de câteva zile să pot să dorm noaptea. Toată noaptea”, adaugă prezentatoarea de la „Chefi la cuțite”.

„Copilul are nevoie de rutină și mama îi știe cel mai bine programul”

Înainte de a pleca pentru câteva zile de acasă, Gina Pistol a lăsat o listă cu reguli pentru soacra sa. Mama lui Smiley și bona au primit instrucțiuni clare de la vedetă.

„Nu sunt genul de mamă geloasă sau posesivă. Asta însă nu înseamnă că nu am niște reguli pentru cei pe care îi las cu copilul. Cred că orice părinte are niște reguli pentru bunici, pentru prieteni, pentru bonă. Copilul are nevoie de rutină și mama îi știe cel mai bine programul.

Cel mai important a fost pentru mine să îi respecte programul de baie, când trebuie să doarmă, cum adoarme. În orice etapă a copilului sunt și reguli pentru mese, mai ales când începe diversificarea”, completează iubita lui Smiley.

„Mă bucură că avem un copil independent”

Gina Pistol s-a bucurat enorm să o revadă pe Josephine. Când s-a întors din vacanță, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a mers imediat să își ia fetița în brațe.

„A fost foarte frumos când am revăzut-o pe cea mică. Am fost foarte emoționată. Nu am lăcrimat, dar m-a bucurat foarte mult. Îmi venea să o strâng tare în brațe. Ne-a îmbrățisat pe amândoi, s-a bucurat.

Ce îmi place mult și mă bucură este că avem un copil independent care nu plânge atunci când plecăm de lângă ea. Nu a plâns în lipsa noastră. Am vorbit cu ea în fiecare zi. Și audio, și video. Nu știu ce a înțeles ea din asta, dar cumva a ajutat-o. Și pe noi ne-a ajutat să o vedem prin telefon”, a declarat Gina Pistol, pentru sursa mai sus menționată.

