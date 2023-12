În martie 2021, Gina Pistol și Smiley au trăit cea mai mare bucurie din viața lor. Atunci a venit pe lume Josephine, fiica lor care are acum 2 ani și 9 luni. Pentru fetiță, Gina Pistol a renunțat pentru o perioadă la televiziune, nu mai prezintă nici „Chefi la cuțite” și nici „America Express”. I-a predat ștafeta Irinei Fodor, iar ea se dedică familiei.

Recent, un moment fericit și emoționant a avut loc pentru Gina Pistol și Smiley, ei au participat la prima serbare a lui Josephine. Pe Instagram, Smiley a publicat un selfie în care apare și Gina Pistol. „Părinți emoționați”, a scris el. „Prima serbare a fiicei”, a mai completat artistul.

Smiley: „N-a fost așa cum mă așteptam, s-a lăsat cu plânsete, dar a fost foarte drăguț”

În schimb, el nu a arătat și poze cu Josephine la serbare, ei au ales să îi ascundă chipul micuței, mereu o pozează doar de la spate. După serbare, Smiley a revenit în mediul online, unde a mai făcut câteva declarații.

„Tocmai am plecat de la serbarea fiicei mele. Ce să vă spun, n-a fost așa cum mă așteptam, s-a lăsat cu plânsete, dar a fost foarte drăguț. Am făcut dansurile acasă. Dansurile pe care trebuie să le facem la grădiniță, le-am făcut acasă împreună. Spectacol garantat”, a povestit acesta, pe contul său de Instagram.

Recent, într-un interviu pentru ciao.ro, antrenorul de la „Vocea României” a mărturisit că are un program foarte încărcat și doarme destul de puțin, însă niciodată nu lipsește de la momentele importante ale fiicei sale.

Josephine merge la grădiniță, iar Smiley este cel care o duce dimineața. „Nu dorm cât toată lumea, dorm un pic mai puțin, dar deocamdată reușesc totuși să o duc pe fii-mea la grădiniță. (…) Da, păi deocamdată am dus-o doar de două ori, că doar de două ori a fost, dar deocamdată pot. Când sunt acasă, da”, zicea el în octombrie.

Gina Pistol nu a vrut să angajeze bonă pentru Josephine

Gina Pistol și Smiley nu au vrut să angajeze o bonă internă pentru fiica lor, ci au preferat să se ocupe singuri de Josephine. Chiar dacă nu au o bonă permanentă, cei doi au ajutorul părinților, dar și ajutorul unei doamne de încredere care stă cu micuța atunci când părinții sunt ocupați cu filmări sau cu diverse proiecte.

Fosta prezentatoare de la „Chefi la cuțite” a explicat de ce nu a dorit o bonă pentru fiica ei în vârstă de 2 ani. Gina Pistol și-a dorit să fie alături de Josephine în fiecare clipă și să nu piardă niciun moment important cu ea.

„Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, că așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață și vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit. Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut câteva drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul, vine cineva și mă ajută.

Atunci când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm, adică chiar și atunci când sunt acasă nu vreau să îmi ignor copilul”, a spus Gina Pistol, la Antena Stars.

