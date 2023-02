„Am o pasiune majoră pentru bocanci. Nu știu dacă îi colecționez neapărat, dar pur și simplu nu mă pot abține. În schimb, la pantofi foarte rar îmi cumpăr o pereche.

Clar cumpăr o pereche statement, super deosebită, nu neapărat de vreun brand măreț, ci trebuie să îmi placă foarte mult. Dar trebuie să îmi placă foarte mult. Sunt genul de persoană care poartă un an de zile încontinuu o pereche dacă i se pune pata. Soțul meu îmi atrage atenția foarte des că ar trebui să mai schimb încălțările.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Nu de alta, dar pare că am o singură pereche. Nu prea. (n.r nu mai are loc în casă de bocanci) Sincer, tot dau și am mai dat în mod regulat. Ce să facem? Dacă tot apar, de nicăieri, nu știu”, a mărturisit Giulia Anghelescu, pentru ego.ro.

Giulia Anghelescu a mărturisit că nu este pasionată de piesele vestimentare, ci este mai degrabă chibzuită atunci când este la cumpărături.

„Soțul meu să știi că este foarte supportive cu mine. Dacă am vrut să îmi iau ceva, clar a fost cel care a zis: «OK, să îți cumperi dacă îți dorești foarte mult!». Nu am avut niciodată probleme. Dar nici eu nu sunt genul de femeie care să nu poată să trăiască fără anumite piese dacă nu le are în garderobă.

Recomandări Un an de război, dar și de umanitate. Românul care s-a întors din străinătate și, de la începutul invaziei, transportă gratuit mii de refugiați din Ucraina

Nu sunt neapărat pasionată de haine, deși ar putea spune lumea că pare că sunt pasionată. Dar chiar nu. Atunci când îmi cumpăr ceva îmi iau ceva care să îmi placă foarte mult și niciodată nu cumpăr la primul impuls. Pun în wishlist și aștept mult”, a mai spus vedeta.

GSP.RO Proiect megalomanic în „Epoca de Aur”. Ce a construit Ceaușescu într-un mic oraș, era pe locul 2 în România

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Prinşi cu minciuna? Asta se întâmplă când se închid camerele la Survivor, nu se vede aşa ceva la TV! Cine este în junglă, de fapt

Viva.ro Drama neştiută a Florentinei Fântânaru. Prezentatoarea TV a rămas văduvă la 37 de ani şi şi-a îngropat soţul de ziua ei

Observatornews.ro Ce se ascunde în apartamentele "sigure" şi "ieftine" în care tot mai mulţi români se mută. Experţii avertizează: "Nici măcar nu ar trebui să fie locuite"

Știrileprotv.ro Stațiunea din România în care ar merge toți, dar are doar 20 de camere de cazare

FANATIK.RO Ce înseamnă dacă primești numărul 1437 pe Whatsapp sau Messenger. Semnificația pe care toți utilizatorii trebuie să o știe

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 26 februarie 2023. Balanțele pot face un gest frumos față de cei pe care-i cunosc, ascultându-le gândurile cu atenția cuvenită

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie