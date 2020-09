Fie ca sunt programe de Day Time sau Prime Time, difuzate pe parcursul saptamanii sau dedicate weekendului, emisiunile Kanal D ofera o multitudine de motive ca sa fii cu ochii pe micul ecran. Telespectatorii Kanal D experimenteaza emotii din belsug, urmaresc informatie obiectiva si relevanta, reportaje memorabile, vin in contact cu idei sclipitoare, adrenalina competitiei, povesti care pur si simplu ti se lipesc de suflet sau sfaturi utile din surse competente. O lume intreaga palpita prin intermediul micului ecran si il transpune pe telespectator in mijlocul tuturor acestor trairi, momente speciale sau stari de fapt.

Stirile Kanal D, de la 12:00 si de la 19:00, in timpul saptamanii, si de la 12:00 si 18:00, in weekend, transmit cele mai relevante informatii de pe agenda publica, intr-un pachet grafic nou, simplificat si, in acelasi timp, dinamic, respectand cele mai inalte standarde profesionale. Silvia Ionita, Simona Patruleasa, Ilinca Obadescu si Christian Sabbagh sunt prezentatorii grupajelor informative de la Kanal D si ofera, cu responsabilitate, cele mai importante stiri ale momentului.

Spre bucuria milioanelor de fani, „Bravo, ai stil! Celebrities”,cea mai intensa si comentata competitie a stilului, continua cu episoade noi, de miercuri pana sambata, de la ora 22:00. Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii, cei trei magnifici jurati, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Catalin Botezatu, si concurentele ramase in competitie isi surpind fanii, la fiecare aparitie, in cadrul unei batalii stilistice memorabile.

Noul sezon „Teo Show” aduce optimismul in casele romanilor, cu mult umor, invitati cu povesti inedite, muzica buna, facand dupa-amiezile mai frumoase. Zilnic, de luni pana vineri, de la 15:00, Teo si Bursucu isi dau intalnire, in direct, cu telespectatorii indragitului show de divertisment si fac ce stiu mai bine: haz de necaz, sa glumeasca si sa le ofere celor de acasa o permanenta stare de bine.

Incepand din 2 septembrie, de luni pana vineri, de la ora 20:00, fanii serialelor turcesti vor avea ocazia sa afle ce mai fac personajele peferate in cel de-al treilea sezon al productiei de succes „Pretul fericirii”.

Iubirea isi continua drumul, si in aceasta toamna, la Kanal D, prin intermediul show-ului matrimonial „Puterea dragostei”, prezentat de Cristina Mihaela Dorobantu. Telespectatorii pot urmari in continuare povestile de dragoste ce se nasc in casa Puterea Dragostei, de luni pana vineri, de la 11:00 si 17:00, si sambata si duminica, de la 16:00 si 19:00.

Ernest se afla „In cautarea adevarului”, de luni pana vineri, de la ora 13:00, aducand in fata telespectatorilor o multitudine de situatii de viata pline de suspans si rasturnari de situatie, in care cei de acasa se pot regasi.

In weekend-uri, romanii calatoresc prin cele mai frumoase colturi ale Romaniei, prin intermediul noului sezon „Roventura”,in fiecare sambata, de la ora 15:00.

Duminica este rezervata reportajelor marca „Asta-i Romania!”, emisiunea prezentata de Mihai Ghita (de la 14:30). Cele mai interesante povesti, locuri care nu te pot lasa indiferent, adevarate portrete ale conationalilor nostri, in toate manifestarile lor, intr-o varietate de contexte sociale, toate acestea formeaza un caleidoscop fascinant al Romaniei actuale.

Serile de weekend sunt pline de energie si distractie pentru ca sambata, de la 20:00 intra in actiune Andreea Mantea si Mihai Mitoseru, cu „Se striga darul”, iar duminicile, de la 20:00, Norocul isi face simtita prezenta, in emisiunea concurs „Roata Norocului”, gazduita de Bursucu si Ana-Maria Barnoschi.

In curand, „Moldovenii” isi reintra in drepturi, la Kanal D. Toamna aceasta, personajele pline de haz din satul Gaurenii de Jos isi vor continua aventurile halucinante cu un nou sezon exploziv. Fanii serialului de comedie vor avea ocazia sa-i reintalneasca pe Spagoveanu, padurarul Mitica, Aurica sau pe inegalabilul preot Vasile.

Kanal D le pregateste telespectatorilor si alte suprize in materie de formate TV, una dintre ele avand-o in prim-plan pe jurnalista Denise Rifai. Aceasta va prezenta un show menit sa le ofere romanilor de pretutindeni un adevarat regal mediatic. Dar inca nu dezvaluim supriza, mai multe amanunte despre acest format vor fi transmise in perioada urmatoare.

Kanal D continua sa le ofere telespectatorilor entertainment de calitate, formate TV unice pe piata din Romania, informatie pura, livrata cu responsabilitate milioanelor de romani care urmaresc zilnic postul TV. Intr-o perioada dificila pentru intreaga lume, televiziunea Kanal D isi continua misiunea de a fi o sursa zilnica de deconectare, dar si de informare onesta, corecta.