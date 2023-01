„Hello Chef” revine la Antena 1 cu un nou sezon. Cine vor fi invitații Roxanei Blenche: „A fost o adevărată provocare”

Cele mai reprezentative preparate culinare din 16 noi colţuri ale lumii le vor fi prezentate telespectatorilor de Chef Roxana Blenche, Carmen Brumă şi invitaţii lor. Nu va lipsi nici surpriza sezonului – o nouă provocare culinară ce va condimenta fiecare episod cu scopul de a pune la încercare creativitatea Roxanei în bucătărie!

Carmen Brumă: „Hello Chef, sezonul 5, ne-a surprins chiar şi pe noi”

Şi în acest sezon, Carmen va fi ghidul care va dezvălui istoria preparatelor, le va oferi telespectatorilor informaţii nutritive şi va servi porţii duble de voie bună prin jocuri savuroase şi amuzante, inspirate din cultura locală. „Hello Chef, sezonul 5, ne-a surprins chiar şi pe noi, pentru că a fost plin de provocări şi aventuri mai mult sau mai puţin culinare: o Roxana Blenche însărcinată, reţete spectaculoase din diverse colțuri ale lumii, jocuri neaşteptate în bucătărie şi mai multă distracţie decât până acum.

Vă mulţumim pentru că ne-aţi urmărit atâtea sezoane şi sperăm sa fiţi alături de noi şi în cel de-al cincilea, care va avea premiera duminică, 12 februarie, de la ora 14.00, la Antena 1”. La rândul ei, chef Roxana Blenche dezvăluie: „În cel mai nou sezon Hello Chef călătorim în alte 16 ţări, cu alte culturi, gusturi şi reţete diferite.

A fost o adevărată provocare şi pentru mine, deoarece aceste ţări nu au tocmai o cultură gastronomică asemănătoare cu a noastră, însă eu ador provocările. Totodată a fost un sezon foarte greu pentru mine, din motive de… burtică, a fost dificil să stau atât de mult în picioare, însă echipa a fost senzaţională de-a dreptul. Mi-au făcut toate poftele, au avut mare grijă de mine, aşa că iată-mă în ultima zi, pe cât de mult îmi doream o pauză, pe atât de rău îmi părea că se termină.

Următorul sezon nu o să mai fie cu burtică, o să fie… Hello bebelina ? Am avut invitaţi savuroşi, cu care am discutat câte în lună şi în stele, am râs, am cântat, pentru că dacă în primele sezoane îmi era ruşine şi să fredonez ceva, acum am cântat de n-am avut aer, pe româneşte. A fost o super experienţă! Pregătiţi-vă biletele pentru călătorie, prima destinaţie vă aşteaptă pe 12 februarie, de la ora 14.00, la Antena 1”.

Cine sunt invitații lui chef Roxana Blenche

Rând pe rând, alături de chef Roxana Blenche şi de Carmen Brumă vor veni şi vor împărtăşi din propriile lor experienţe culinare şi Andra şi Răzvan Gogan, Emilian şi Emma de la Zu, Vlăduţa Lupău, TJ Miles, Lizi şi Cosmin Natanticu, Feli, Zarug, Tzancă Uraganu şi mulţi alţii.

Cine e Roxana Blenche

Roxana Blenche a apărut prima dată în emisiunea „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. De ceva vreme, ea are propria emisiune, gătește alături de diverse celebrități la „Hello Chef”, proiect din care face parte și Carmen Brumă. De trei ani, Roxana Blenche se iubește cu Cătălin Gabriel Bucur. El lucrează în domeniul juridic.

Roxana Blenche și Cătălin Gabriel Bucur s-au căsătorit civil pe 28 decembrie 2022, înainte de Revelion. În toamna aceluiași ani s-a aflat că e însărcinată cu primul copil.

