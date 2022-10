Stiri Mondene Helmuth Duckadam visa să devină bodyguard-ul lui Jennifer Lopez. „N-am făcut nicio treabă în SUA” De Eduard Apostol,

Invitat la Digi24, Helmuth Duckadam a povestit mai multe momente din adolescența sa, dar și despre dorința sa de a reuși peste Ocean. Cu mult umor, fost fotbalist a vorbit și despre relația cu soția sa căreia preferă să-i ofere mai degrabă „un kilogram de carne sau fructe”, decât flori.„Eroul de la Sevilla” este născut de Ziua Păcălelilor, conform actelor oficiale. De fapt, ar fi trebuit să aibă pe certificat ziua de 2 aprilie. Helmuth Duckadam i-a povestit Ionelei Năstase în emisiunea „La cină”, la Digi24, cum s-a întâmplat acest lucru.„Mama a rugat-o pe moașa de la Semlac, de la dispensar, să mă treacă pe 2 aprilie, mai ales că mă născusem după ora 12:00 noaptea. Nu a vrut sub nicio formă. De acolo toate problemele de la școală, pe seama «Păcăliciului». O singură dată am reușit să fac o farsă prietenilor, aveam o căbănuță pe malul Mureșului, la Semlac, i-am invitat pe prieteni de ziua mea, iar eu am plecat de acasă! Au stat puțin și-au plecat”, a povestit Duckadam.