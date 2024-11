Andrei Ionescu a suferit enorm după pierderea partenerei sale de viață, Ileana Stana Ionescu, care s-a stins pe 30 iunie 2024, la vârsta de 87 de ani, după două accidente vasculare. Cei doi au fost căsătoriți timp de șase decenii, iar povestea lor de dragoste a fost un exemplu rar de devotament, iubire și respect.

După moartea Ilenei Stana Ionescu, reputatul actor s-a retras din viața publică, afectat profund de pierderea celei care i-a fost sprijin și suflet pereche. Andrei Ionescu a murit la doar câteva luni după dispariția soției sale.

„Drum lin prin univers, Domn Andrei! Sper să te întâlnești cu sufletul pereche, Ileana Stana! Dumnezeu să vă odihnească pe amândoi! Condoleanțe, Andrei fiul!”, a scris Monica Davidescu pe pagina sa de Facebook.

Nadia, femeia care locuia cu actorul și care îl ajuta la gătit și la treburile casei, încă de pe vremea când trăia Ileana Stana Ionescu, a povestit pentru Click! despre ultimele ore de viață ale lui Andrei Ionescu.

„Domnul Andrei a murit ieri, în somn, la fel ca Ileana. La ora 8.00 dimineața m-am dus să îl trezesc. Era cald, eu îl tot strigam, dar nu răspundea. M-am speriat foarte rău, am chemat repede Salvarea, i-am sunat și pe nepoții din București, dar și pe fiul lui, din America.

S-a stins din viață la cinci luni de la decesul soției, Ileana, pe care a adorat-o. Cu o seară înainte, mâncase bine la cină, a dorit și mâncare de gutui, desertul lui preferat. Pe la ora 21.00, a spus că se duce să se odihnească. Suferea de dorul soției, n-a mai putut trăi fără ea”.

Și a continuat: „Au venit cei de la o firmă de pompe funebre, l-au luat, ei se ocupă de acte, de tot. Îl așteptăm pe fiul lui, să vină din America. E distrus de durere, în cinci luni și-a pierdut ambii părinți. Încă nu ne-a anunțat când ajunge în țară. Să vedem cum găsește bilet. Dorința lui Andrei a fost să fie incinerat, ca să fie din nou lângă Ileana, marea lui dragoste”.

Povestea de iubire dintre Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu. Au petrecut împreună 67 de ani

Ileana Stana Ionescu și Andrei Ionescu au fost la început prieteni, iar după primele momente petrecute împreună, în care au încercat să se cunoască, Andrei Ionescu a fost foarte clar: nu a plăcut-o deloc şi nici nu o vedea ca pe femeia vieţii sale.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, soţul regretatei actrițe a spus adevărul despre legătura dintre ei. Iubirea faţă de meseria lor a fost, în final, cea care i-a unit.

„Să vă spun sincer, prima oară când am văzut-o, nu mi-a plăcut deloc de ea. Apoi, încet-încet, ne-am împrietenit și, după multă vreme, ne-am și îndrăgostit. Pot spune că dragostea durează toată viață, în ceea ce ne privește.

La noi, iubirea a durat pentru că am fost foarte legați prin această profesie. Fiind actori, am devenit inseparabili, am făcut o echipă grozavă și acasă, și pe scenă. Eu sunt mai calm, ea se agită mai mult, ne completăm reciproc”, spunea Andrei Ionescu pentru playtech.ro.

Într-un alt interviu, Andrei Ionescu declara: „Noi ne-am înțeles bine și pentru că suntem diferiți, în unele privințe. Între noi este o diferență de 9 ani ca vârstă. Cât privește personalitatea, eu vă pot spune că sunt foarte calm și nu pun problemele la suflet, le iau în râs. Ileana este mai vulcanică, vorbește foarte repede. La sfârșit, după ce tot povestește, o întreb ce a vrut să spună. Între noi nu au fost accese de gelozie, când aveam alt partener de scenă.

Am jucat și împreună, a fost chimie între noi și pe scenă, am fost doi profesioniști. Îmi mai amintesc că, din toate turneele, ea aduna cărți de bucate, apoi eu și fiul meu trebuia să gustăm ce prepară, pe capul nostru cădea treaba asta. Îi spuneam Ilenei doar atât: «Este foarte bună, dar să nu mai faci!».

Noi am avut mereu pat comun, dormitor comun, acesta este secretul. Dacă nu dormi împreună, te înstrăinezi, căci nu mai povestești înainte de culcare”.

