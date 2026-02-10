Imediat după ce au cântat în fața juraților, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au stat de vorbă cu Libertatea despre momentul pe care l-au adus pe scena TVR.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez au vorbit despre Eurovision România 2026

„Nu mi-e greu! Mi-e ușor cu el. Este cel mai cuminte, cel mai muncitor, cel mai harnic… Și a fost minunat să fiu pe scenă cu el. Nu-mi vine să cred cum a dansat Alejandro”, a spus Emil Rengle.

Apoi, Alejandro Fernandez a spus că visa să participe la Eurovision și a vrut să o facă în România, pentru că în țara noastră se simte acasă. Mai mult decât atât, tânărul cântăreț a precizat că vrea să devină cetățean român!

„Emil m-a convins pe mine să participăm la Eurovision România, pentru că e un… cum se spune în românește? «A dream»! Un vis! A fost visul meu să merg la Eurovision și să reprezint România, pentru că mă simt acasă aici. Nu mă simt acasă în Spania sau în Anglia. Mă simt acasă aici. Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”, a afirmat Alejandro Fernandez în exclusivitate pentru Libertatea.

„E mai greu aici, e mai greu cu actele. Sângele tău «caliente» e «caliente» acum cu telenovele de România. Nu a învățat imnul”, a spus Emil Rengle, când l-a auzit pe partenerul său ce gânduri are. Iar Alejandro Fernandez i-a replicat imediat: „Când ajungem acasă, învăț imnul”!

Întrebați cum s-au descurcat pe scenă și dacă au avut emoții în fața juriului de la Eurovision România 2026, cei doi artiști au avut păreri împărțite.

„A fost mult mai bine. Eu… Mie nu nu-mi vine să cred! Deci eu, în momentul în care am terminat acolo, «bailando», ultima poză și am realizat cât de mișto a cântat și a dansat de Alejandro, a fost…”, a spus Emil Rengle, iar Alejandro Fernandez a adăugat: „Dificil pentru mine”.

Lăsând modestia la o parte, Emil Rengle a ținut să precizeze că s-a gândit deja ce show ar putea să facă pe scenă în finala internațională Eurovision 2026, afirmând că are rețeta succesului.

„Am vizualizat și cred că poate, adică știți că eu nu sunt cu ego, deci lăsăm… o spun ca un profesionist: cred că noi avem rețeta și formula completă pentru ceea ce are România nevoie la Eurovision”, a încheiat Emil Rengle interviul pentru Libertatea.

Cine sunt artiștii din juriul Eurovision România 2026

Vă reamintim că anul acesta, juriul este format din: Andreea Bălan, compozitorul Andrei Tudor, Marius Dia, compozitor, producător și A&R, cu peste 10 ani de activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de conținut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani experiență în muzică și Cristian Marica Rădoi, redactor-șef și music play manager al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

România intră în finala internațională pe 14 mai 2026

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi. Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Cei zece finalişti din România, anunțați pe 12 februarie 2026

Campania de înscrieri pentru Selecţia Naţională (SN) s-a încheiat luni, compozitorii având la dispoziţie aproape trei săptămâni pentru a se înscrie în concurs.

A doua etapă a Selecţiei Naţionale se va desfăşura în cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”: timp de trei zile, concurenţii vor interpreta piesele, live, în faţa juriului, în direct pe tvrplus.ro, iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de Youtube a TVR. Pe 12 februarie, vor fi anunţaţi cei zece finalişti calificaţi în ultimul act al competiţiei.

