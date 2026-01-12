Cel care a părăsit show-ul este cântărețul Iustin HVNDS (Hands), cel care reușise în prima zi să fie de bază echipei lui, aducând punctul care a marcat victoria în jocul de recompensă.

Iustin HVNDS (Hands), primul eliminat de la Survivor România 2026

Dorul de casă, de iubita lui și de muzică, l-au făcut să nu mai fie atât de dornic să rămână în jungla din Republica Dominicană, iar Larisa Uță a reușit să îl învingă în duelul pentru eliminare, făcându-l primul eliminat de la Survivor România 2026.

La aproximativ 24 de ore după ce publicul a văzut că el a fost eliminat din show-ul de la Antena 1, Iustin HVNDS (Hands) va ajunge în România, iar înainte de a se îmbarca în avion în Republica Dominicană el ne-a oferit primele declarații despre experiența trăită.

„M-am adaptat ușor la foame, frig și condiții mai dificile. Totuși, lipsa contactului cu cei dragi nu a devenit mai ușoară! Deși îmi era frică de îndemânarea pe care o am, probele au fost distractive și mi-au plăcut mult”, a spus Iustin HVNDS (Hands) în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cum au reacționat cei dragi în momentul în care au aflat că el este primul eliminat de la Survivor România 2026, concurentul din show-ul de la Antena 1 a precizat că iubita lui s-a bucurat.

„Prima și singura persoană cu care am vorbit a fost Mara. Nu pot să descriu fericirea pe care a avut-o în ochi atunci când a aflat că o să vin acasă”, a afirmat artistul.

Nu a reușit să-și facă o impresie despre Faimoșii din show-ul de la Antena 1

Pentru că nu a stat foarte mult în emisiunea difuzată în fiecare vineri, de la ora 20.30, dar și sâmbătă și duminică, de la ora 20.00, Iustin HVNDS (Hands) nu a putut să le facă o caracterizare colegilor săi din echipa Faimoșilor.

„Din păcate, dar și din fericire, nu am stat suficient de mult timp încât să îi pot cataloga așa de ușor pe Faimoși. Toți au plusuri și minusuri. Vom vedea împreună ce se va întâmpla mai departe la Survivor România 2026. Sunt foarte multe plusuri pe care ți le aduce un astfel de show! Putem enumera descoperirea noilor limite, descoperirea de sine și deconectarea completă de la tehnologie”, a încheiat artistul interviul pentru Libertatea.

