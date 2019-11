De Livia Lixandru,

Fosta solistă de la A.S.I.A și soțul ei, tenorul Octavian Dobrotă au trăit emoții puternice, alături de cei dragi. Potrivit unui obicei moldovenesc, micuțul Alexandru a avut 27 de nași.

„Am avut emoții mari! La fiică-mea, Erikuta, nu am avut așa emoții, deși era primul copil. Alexandru a plâns non stop, ne-am și speriat, că nu se mai oprea din plâns. Si noi am plâns, dar erau lacrimi de fericire. De fapt, și la naștere tot așa a fost, este un băiețel tare gălăgios, un mic tenor, ca tatăl lui”, a povestit artista potrivit Click.ro.

Nașii micuțului au fost creatoarea de modă Clara Rotescu și Florin Botea. „I-am făcut finului trei costumașe, că nu știam cum va fi vremea de afară.

Până la urmă a fost vreme de vară, de peste 20 de grade. Mă zăpăcisem în biserică, nu știam cu care să-l mai îmbrac”, a povestit nașa Clara Rotescu, potrivit sursei citate.

Sursa FOTO: Click

