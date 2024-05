De peste 25 de ani, Carmen Brumă și Mircea Badea formează un cuplu, dar nu sunt căsătoriți. Rodul iubirii rol e băiețelul Vlad, care a împlinit 10 ani și cadou din partea părinților lui a primit o petrecere. În mediul online, Carmen Brumă a publicat pe contul ei de socializare o serie de imagini cu fiul ei de la locul unde i-a organizat aniversarea.

Potrivit fotografiilor, petrecerea s-a ţinut la un loc de joacă amenajat special pentru copii, unde micuţul Vlad a fost înconjurat de toţi prietenii săi, scrie unica.ro. El a primit și un tort care a fost decorat urși panda.

Vlad a împlinit 10 ani

O imagine s-a remarcat imediat, protagoniști sunt mama și fiul, Carmen Brumă apare alături de băiețelul ei, pe care îl ține în brațe. „Retrospectivă săptămâna trecută: 10 ani cu Vlad! Mulțumim pentru urări!”, a transmis ea.

Fanii nu au ezitat și i-au transmis băiețelului Vlad urări deosebite. „La mulți ani minunați și o viață plină de bucurii!!!”, „Oooo, ce mare a crescut! La mulți ani! Sa fie sănătos, să vă bucurați împreună cu el și sa fiți fericiți!”, „La mulți ani să vă trăiască și să fie sănătoas alături de doi părinți minunați.”.

Motivul pentru care Carmen Brumă evită să-l expună pe Vlad

Carmen Brumă a explicat într-un interviu pentru Revista VIVA! motivele pentru care evită să-l expună pe rețelele de socializare pe Vlad, fiul ei și al lui Mircea Badea. Vedeta a vorbit și despre relația pe care o are cu copilul ei.

Partenera prezentatorului TV de la Antena 3 evită să-l expună pe fiul ei pe rețelele de socializare, pentru că simte că nu este corect față de acesta. De asemenea, Carmen consideră că este o formă de a-l proteja. „Am pus fotografii cu el, dar extrem de rar. Motivele sunt atât cele enumerate de tine, plus faptul că am simţit că nu e corect faţă de el deocamdată. Nu ştiu să explic foarte bine, dar pur şi simplu am simţit asta!”, a declarat Carmen Brumă pentru VIVA!.

Pe atunci, Vlad nu împlinise încă opt ani și era lăudat de mama lui că e foarte creativ atunci când este vorba despre petrecerea de ziua lui. „Vlad e foarte creativ atunci când vine vorba despre ziua lui de naştere şi ne pune în dificultate de foarte multe ori. Îmi amintesc că, acum doi ani, ziua lui a picat fix în plină perioadă de lockdown şi, evident, nu am organizat nicio petrecere.

Vlad mi-a spus că înţelege, dar, în schimb, ar vrea un tort mai special, care să aibă o poză cu o anumită marcă de maşină pozată în interior. Am căutat destul de mult până când am găsit o cofetărie care să poată face tortul. Anul acesta îşi doreşte o petrecere în casa nouă şi multe momente de nostalgie după grădiniţă, pentru că el s-a simţit foarte bine în acel colectiv şi sunt convinsă că îi este dor.

Din fericire, fosta grădiniţă este foarte aproape de şcoală, aşa că îl pot duce atunci când simte nevoia. O parte dintre foştii lui colegi de la grădiniţă au mers şi ei mai departe la aceeaşi şcoală, ba chiar am constatat că unii chiar sunt în aceeaşi clasă”, a mai povestit ea în 2022.

Vedeta de la Antena 1 spune că fiul ei are o relație bună atât cu ea, cât și cu Mircea Badea. Vlad preferă să facă anumite activități cu mama sa, iar altele cu tatăl său. „Vlad e legat de amândoi într-un mod diferit. Sunt activităţi pe care preferă să le facă împreună cu mine, iar altele împreună cu Mircea”, a declarat Carmen Brumă pentru sursa mai sus menționată.

