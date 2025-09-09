Vedeta a postat mai multe fotografii, în care familia apare elegantă și emoționată, iar una dintre imagini surprinde întreaga atmosferă: Anca și copiii ei, cu uniforme impecabile, buchete mari de flori, zâmbete largi și priviri pline de nerăbdare, într-un decor de curte școlară scăldată de soare.

În ce clase sunt copiii Ancăi Serea

„Azi a sunat clopoțelul pentru începutul unui nou an școlar, dar în familia noastră nu este un an oarecare — este unul plin de premiere, de trepte urcate și de vise care încep să prindă contur 🙏”, a scris ieri Anca Serea pe Facebook.

Despre micuța Leah, care intră în clasa pregătitoare, vedeta a mărturisit: „Leah, cu ochii mari și rucsăcelul cât ea, a pășit pentru prima dată pragul școlii, în clasa pregătitoare. Nu vă pot descrie câte emoții m-au încercat!”. Moise a ajuns deja la clasa a doua: „Moise începe clasa a 2-a, deja cu pași mai siguri, cu încrederea celor care au descifrat tainele primelor litere și cifre”.

Pentru Ava, începutul de gimnaziu marchează o nouă etapă: „Ava pășește în gimnaziu, în clasa a 5-a — un nou început, cu profesori noi, materii noi, dar cu aceeași seriozitate și dragoste de carte.” Nici Noah nu a scăpat de emoțiile acestui an: „Noah începe clasa a 7-a — adolescent în devenire, cu gânduri tot mai profunde și dorința de a-și găsi locul în lume.”

Cea mai mare dintre copii, Sarah, intră în ultimul an de liceu: „Sarah deschide azi un an cu o semnificație aparte: clasa a 12-a, ultimul an de liceu. Emoțiile ei sunt amestecate — nostalgie, entuziasm, presiunea alegerilor ce urmează.”

Cât costă școala privată

Toate aceste începuturi au loc la Olga Gudynn International School, școala privată unde copiii Ancăi Serea învață de ani buni și pe care vedeta o consideră o a doua casă: „Suntem recunoscători pentru această zi plină de emoție, pentru copiii noștri care cresc frumos și pentru fiecare clipă în care putem fi alături de ei în această călătorie.”

Singurul mare absent din imagini a fost David, băiatul cel mare al vedetei, care nu a participat la festivitate. Alegerea acestei instituții de prestigiu implică și un efort financiar considerabil.

La Olga Gudynn International School, taxele variază între 1.180 și 1.630 de euro pe lună, la care se adaugă taxele administrative, ceea ce înseamnă, în medie, între 17.000 și 24.000 de euro pe an pentru fiecare copil, în funcție de nivelul de studiu.

O investiție substanțială, pe care Anca și soțul ei o fac cu încredere, pentru a le oferi copiilor o educație de calitate și un viitor promițător.

