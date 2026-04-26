Alina a acordat un interviu în care a dezvăluit care mai este relația cu fostul soț și ce se întâmplă în viața ei.

„Mulțumesc! Noi suntem într-o situație pe care trebuie să o ducem mai departe. Raisa a împlinit 10 ani, Carolina are 12, sunt două fetițe minunate și eu lupt în fiecare zi să le fie bine, asta e menirea oricărei mame, să pună copiii mai presus de orice”, a spus Alina pentru Cancan.

Zilele trecute, Raisa, fetița cea mică a vedetei, a împlinit 12 ani și a sărbătorit alături de sora și tatăl ei, Alexandru Ciucu. Întrebată dacă a marcat aniversarea, interpreta a recunoscut că nu.

„Deocamdată nu am petrecut, am petrecut de Paște la Roșiorii de Vede, unde ne-am reunit cu mătuși, unchi, acolo le place și lor, iar asta este plăcerea lor ca de Paște să mergem la Roșiorii de Vede.

Noi urmăm un program stabilit de instanță așa cum tatăl a cerut în instanță la un moment dat, așa că urmăm exact indicațiile de acolo. Nu aș vrea să mai discut acum, pentru că nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție și atunci povestea nu o să se termine niciodată.

Noi am fost într-un proces trei ani, proces care s-a terminat de un an și jumătate, viața trebuie să meargă mai departe. Vom vedea în timp dacă această soluție este cea mai bună pentru fetițe”, a declarat Alina Sorescu pentru sursa citată.

