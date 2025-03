Fanii abia au mai recunoscut-o pe Carmen Șerban, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, după ce artista a postat recent fotografii pe rețelele de socializare. Imaginile o arată mult mai tânără decât vârsta pe care o are în realitate, iar artista nu s-a ferit să recunoască faptul că a apelat la medicul estetician pentru a-și reîmbunătăți aspectul.

Asumată și transparentă cu publicul său, Carmen Șerban, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit că, în urmă cu câteva luni, a efectuat un lifting facial. Procedura și-a dovedit deja eficiența, iar rezultatele sunt vizibile. Chipul artistei este mai luminos, iar efectul de întinerire este evident în fiecare apariție recentă a acesteia.

Carmen Șerban, complicații după operația estetică

Invitată într-o emisiune TV, cântăreața a povestit că a trecut printr-o mică complicație postoperatorie – un hematom facial care a necesitat o intervenție suplimentară. Deși situația a fost una neplăcută, Carmen Șerban a gestionat-o cu optimism și a decis să fie sinceră cu fanii săi cu privire la acest aspect.

„La început de an, mi-am făcut un lifting facial. Nu s-a întâmplat nimic, totul e spre bine, slavă lui Dumnezeu, doar că abia ieri am făcut o lună de când m-am operat și am făcut un hematom care a apăsat un pic pe un nerv facial și de obicei nu se întâmplă, n-ai de unde să știi, acum eu nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau doar să mă vindec și atâta tot. Am găsit o echipă de medici foarte profesioniști”, a spus Carmen Șerban.

Carmen Șerban a stat zi de zi pe perfuzii

Cântăreața a explicat prin ce a trecut după intervenția estetică. Din fericire, Carmen Șerban este bine și se bucură acum de noua înfățișare. Din cauza complicațiilor apărute, vedeta a fost nevoită să facă perfuzii și să primească mai multe îngrijiri.

„Eu sunt bine, arăt bine, dar durează puțin acum vindecarea, mai am un pic de lucru. S-a atins un nerv facial, dar nu s-a atins, practic hematomul ăla care s-a creat aici pe obrazul stâng a apăsat pe nervul facial. (…) M-am umflat foarte tare, a trebuit să-mi scoată pe viu toată chestia aia de acolo. Nu s-a ajuns la infecție, pentru că la 5 zile m-au chemat. Acum încă sunt umflată (…) și încă nu pot să râd. (…) Săptămâna trecută, doctoral m-a pus pe perfuzii, zi de zi am fost în perfuzii, am făcut lasere, manual și baleiaje, nu știu ce, dar așa se cheamă”, a declarat Carmen Șerban, la Cristi Brancu în emisiunea de la Prima TV.

Artista continuă să furnizeze conținut de calitate în social media, acolo unde și-a creat o comunitate numeroasă de fani. Prin postările sale, îi informează pe aceștia despre schimbările și provocările din viața ei, demonstrând astfel că frumusețea poate fi întreținută și cu ajutorul chirurgului estetician.

