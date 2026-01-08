La 51 de ani, Ileana Badiu arată impecabil în costum de baie. Îmbrăcată într-un costum de baie dintr-o singură piesă, albastru, Ileana a făcut senzație pe plajă.

„Manechinul ca manechinul, da fotograful, chirurg talentat cu care am avut azi shooting în toată regula pe o limba de nisip în Oceanul Indian”, a scris Ileana Badiu, pe Instagram.

În urmă cu câteva luni, Ileana Badiu a fost într-o vacanță în Panama. „După un drum foarte lung, am ajuns într-o zonă desprinsă dintr-o poveste. Am stat într-un hotel superb, cu stil colonial. Nu ne-am informat foarte bine, scopul era să vedem Canalul Panama. Nu ne-am concentrat asupra zonei istorice, care este spectaculoasă. Una dintre cele mai frumoase”, povestea Ileana Badiu, la Vacanță de vedetă.

Ileana Badiu a realizat în 2024 o ședință foto de senzație, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. Ileana a organizat o petrecere pentru prieteni, iar soțul ei i-a făcut o surpriză de proporții, în timpul petrecerii aniversare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Acum, la jumătatea unui secol de viață, mă aflu exact în acel punct pe care l-am visat când am început să-mi conturez drumul în lumea adultă. Fiecare neliniște, fiecare succes și eșec, fiecare poveste și etapă prin care am trecut a contribuit la crearea a ceea ce trăiesc acum. La 50 de ani, viața mea se împarte perfect între familia pe care am construit-o și pe care o ador, prietenii care îmi sunt și ei deja familie și cariera care mă definește.

Cu inima deschisă, pot spune că sunt cea mai bună versiune a mea, complet pregătită să lansez cel mai grandios proiect al vieții mele, un vis pe care abia aștept să-l transform în realitate odată cu împlinirea acestei SuperVârste”, a scris Ileana Badiu pe Instagram, în ziua în care a împlinit 50 de ani.

La petrecere, soțul și fiul ei au urcat pe scenă și i-au cântat Ilenei piesa „Save Your Last Dance For Me”, lansată în 1960. „Aș vrea să scriu ceva măreț, așa cum a fost și această surpriză pregătită de băieții mei la petrecerea de aniversare, dar efectiv, ca și atunci, la petrecere, nu-mi vine să spun decât VĂ IUBESC, VĂ IUBESC, VĂ IUBESC!”, a scris atunci Ileana pe Instagram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE