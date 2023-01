Imagini cu Smiley, Gina Pistol și fetița lor în vacanță. Cum arată Josephine la aproape 2 ani

Pe 3 ianuarie, Smiley și-a anunțat plecare în vacanță. Cântărețul a postat pe pagina lui oficială de Instagram, unde are peste 2 milioane de urmăritori, un selfie din aeroport în care apare alături de Gina Pistol, de Speak și Ștefania, dar și de Alex Velea și de Antonia. Toți au plecat în vacanță, dar nu împreună.

Speak și Ștefania au mers în Vietnam, iar Alex Velea și Antonia sunt în vacanță cu cei doi băieți ai lor, dar și cu Maya, fiica artistei din relația cu Vincenzo Castellano.

În ceea ce îi privește pe Gina Pistol și pe Smiley, ei au ales o destinație exotică. Cântărețul a fost cel care a arătat primele fotografii din vacanță. S-a pozat alături de fiica lui, apoi a fotografiat-o și pe Gina Pistol alături de Josephine. Micuța poartă costum de baie și pălărie pe cap. S-a mai înălțat, are părul blond și ondulat. În martie va împlini 2 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Fanii lui Smiley au văzut imaginile pe contul lui de Instagram și au reacționat: „Îți stă bine Smiley cu fiica ta. O sa doarmă liniștită la noapte dacă face baie ziua. (…)

Recomandări Iohannis și Zelenski și-au informat în mod diferit cetățenii. Ucraina are ca politică „să sară” din rezumatele oficiale problemele delicate ridicate de România

Vacanta placuta, sa vina si al doilea bebe (…) Asia express continua ?cu cazare si mancare ?❤️vacanta placuta (…) Vacanta placuta cu micuta voastra (…)

Vacanță faina! Dar ne-ati obosit cu pozele astea cu spatele (…) Cu bebe, normal!!? Vă ador și pentru asta!”, sunt câteva dintre mesajele primite de Smiley pe Instagram.

Anul trecut, pe 3 ianuarie, Smiley era în prima vacanță cu Josephine, fiica lui. „Parca aștept vacanța asta de o viață…și dacă stau bine să mă gândesc chiar o aștept de o viață! Cu familia în vacanță!”, a scria el pe Instagram pe 3 ianuarie 2022.

Cum a început relația dintre Smiley și Gina Pistol

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a dezvăluit cum a început povestea de dragoste cu juratul de la „Vocea României”. Gina Pistol a povestit că i-a pregătit lui Smiley gomboți, deși ea nu mai făcuse niciodată acest desert. De atunci, cei doi au început să se întâlnească tot mai mult și au format un cuplu în secret.

Recomandări Lecțiile lui 2022 sunt, de fapt, previziunile pe 2023: Ne așteaptă un fel de ani 80, cu austeritate economică și pericolul unui stat polițienesc

„Facem 7 ani la anul, în martie (n.r. – de relație). Se împacă bine cu felul meu de a fi și asta am apreciat cel mai mult la Andrei. Înainte să încep relația cu el eram eu așa… mă gândeam oare o să găsesc pe cineva ca mine? Și aveam o discuție cu Dumnezeu: să fie omul potrivit pentru mine. Să fie om bun și să fie bun pentru mine. Și uite că… a făcut bine”, a spus Gina, potrivit Unica.ro.

Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a povestit și cum a început relația cu Smiley. Cei doi vorbeau destul de des. „Noi vorbeam, ne recomandam filme, înainte să fim împreună. Îi dădeam memeuri funny și îl făceam să râdă. Eram cu o prietenă și mâncam gomboți și îi trimit o poză și zice: «Mamă, ce poftă am!». Zic: «Vrei să îți fac? Când mă întorc în București, îți fac». Zice: «Da». Zic: «Mamă, gata, l-am agățat»”, a mărturisit Gina.

Vedeta a povestit și cum a fost prima lor întâlnire. Smiley a venit acasă la Gina Pistol, unde au stat la povești și au ascultat muzică. „A fost prima dată când am făcut gomboți. A venit la mine, am pus Depeche Mode și am stat vreo trei ore să mâncăm gomboți. Pe urmă trebuia să plece și a plecat, dar s-a mai întors”, a spus Gina Pistol în podcastul lui Horia Brenciu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Milionar cunoscut, ajuns falit la 39 de ani, prins când vindea casete de adulți cu celebra lui soție. Acum autoritățile au mai descoperit ceva

Playtech.ro ȘOC! Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este ULUITOARE

Viva.ro Nimeni nu se aștepta la asta! Unde s-a angajat acum Elena Băsescu. Așa câștigă bani ca să își crească cei trei copii

Observatornews.ro Un șofer de 19 ani a zburat cu BMW-ul pe acoperișul unei case, în Alba. "Doamne ferește! Uite unde o ajuns motorul!"

Știrileprotv.ro Momentul în care o femeie este lovită de tren. Un martor a filmat ultimele clipe ale victimei

FANATIK.RO Patru zodii care vor scăpa de necazuri până la sfârșit de lună. Gemenii trec peste un mare obstacol

Orangesport.ro Gigi Becali a fost trimis în judecată! Imaginea din momentul în care a săvârşit fapta care se pedepseşte inclusiv cu până la trei ani de închisoare | FOTO

HOROSCOP Horoscop 5 ianuarie 2023. Berbecii sunt cuprinși de o formă ciudată de entuziasm care are la bază o doză periculos de mare de lăcomie