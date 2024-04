Încă de când s-a căsătorit cu Radu Dragomir, Dana Rogoz a călătorit cu rulota. Chiar și luna de miere au petrecut-o așa. „Am călătorit prin Europa în luna de miere, timp de o lună de zile”, spunea actrița recent, pe Instagram.

Chiar dacă au devenit părinți, Dana Rogoz și Radu Dragomir au continuat plimbările cu autorulota. Au una nu foarte nouă, marca Mercedes, care este însă foarte dotată. Într-un clip postat de curând în mediul online, actrița a arătat ce condiții bune are în casa pe patru roți.

În față este zona șoferului, în dreapta fiind scaunul copilotului, iar zona din spate e încăpătoare, cu o masă și două canapele, care se transformă apoi într-un pat. De asemenea, în spate e alt pat, acolo unde dorm pe obicei copiii ei. Au și perne, dar și pilote la dispoziție.

Autorulota are și mai multe dulapuri și sertare, acolo vedeta ține vesela și toate accesoriile de care mai are nevoie. Oricând pot lua un pic, căci au un covor special pe care îl întind unde își doresc.

Dana Rogoz a dormit în autorulotă, în fața grădiniței fiicei sale

De curând, Dana Rogoz, Radu Dragomir, fetița Lia și Vlad, băiatul lor, au dormit în autorulotă, în fața grădiniței micuței. Pe Instagram, actrița a povestit cum i-a venit ideea acestei experiențe de care copiii s-au bucurat. „S-a întâmplat ca azi să am o filmare cu autorulota. Și dacă tot am echipat-o corespunzător și am pregătit-o pentru vacanță de Paște, Radu și cu mine ne-am decis, spontan, că ar fi drăguț că în noaptea această să dormim în ea.

Nu aveam timp să plecăm din București cu copiii, așa că doar am pornit autorulota din fața casei și am «călătorit» până la grădiniță Liei, adică la circa 5 minute de mers cu ea. Și iată cum în noaptea aceasta vom dormi în față grădiniței! Am făcut asta și când era Vlad mic, la aceeași grădiniță.

Eram supărați că întârziam tot timpul, așa că am zis că în felul acesta, dormind în față grădiniței în autorulotă, în sfârșit vom fi și noi o dată primii! Așa și cu Lia acum. Am luat cina, ne-am schimbat în pijamale, am făcut patul, i-am citit ceva lui Vlad, care a adormit deja, mai trebuie doar să o adormim și pe Lia, care e foarte entuziasmată de această seară cu totul inedită.

Iar mâine dimineața ne vom trezi la ora obișnuită, dar nu vom fi pe grabă deloc”, a scris în mediul online Dana Rogoz, care a petrecut următoarea noapte tot în autorulotă, însă în fața școlii băiatului ei.

